Cidade de Minas declara 'morango do amor' patrimônio cultural imaterial

O "Morango do Amor", doce que conquistou o paladar dos visitantes e se tornou viral nas redes sociais, agora é oficialmente patrimônio cultural imaterial de Senador Amaral, no Sul de Minas. A iguaria, que venceu o concurso gastronômico do Festival de Inverno de 2025, tornou-se símbolo de identidade e valorização da principal cultura agrícola do município.

Situada a cerca de 450 km de Belo Horizonte, Senador Amaral abriga pouco mais de 6 mil habitantes e se destaca como uma das maiores produtoras de morango de Minas Gerais. Com 21 milhões de pés da fruta plantados em 420 hectares, a cidade colhe cerca de 32 mil toneladas por ano. Além da fruta, a economia local também se sustenta com o cultivo de batata, brócolis e flores.

O reconhecimento do doce como patrimônio cultural imaterial foi concedido pela prefeitura, após um processo de inventário realizado pela Secretaria de Cultura, que reuniu dados históricos, produtivos e sociais que comprovam a relevância do morango para o município. O mesmo documento foi encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), buscando agora o reconhecimento estadual.

Caso o reconhecimento estadual seja concedido, Senador Amaral poderá pleitear recursos adicionais por meio do ICMS Cultural, além de impulsionar o turismo gastronômico e rural na região.

Nas redes sociais, a prefeitura celebrou o título com entusiasmo: "O morango que representa amor agora também representa história e orgulho. Este é o reconhecimento que valoriza a cultura e quem planta com o coração". A repercussão também serviu como convite para a Expomorango 2025, que acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de agosto, reunindo produtores, visitantes e amantes da fruta que virou símbolo da cidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular