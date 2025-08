COP30: hospedagem cara em Belém gera críticas e memes nas redes sociais

A crise hoteleira na cidade de Belém, sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), tem gerado forte repercussão na imprensa internacional e nas redes sociais.

A apenas 101 dias do início da conferência, os preços exorbitantes de hospedagens na capital paraense ganharam as redes sociais, com prints de anúncios em sites especializados.

Um caso que chamou atenção foi o do Hotel Nota 10, que até 2023 cobrava R$ 40 para duas horas nos quartos, ou R$ 70 pela pernoite. De olho no evento mundial que a cidade vai receber, a habitação mudou de nome para Hotel Cop 30, e o preço das diárias dispararam. Segundo valores ofertados pelo site especializado 'Booking.com', uma diária para 10 de novembro — abertura da conferência — custa R$ 7 mil para um quarto simples.

As críticas chegaram no presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago. Em entrevista, ele afirmou que "os hotéis estão botando preços tão altos que se tornaram referência. Esses valores foram transferidos para os preços dos apartamentos também". "Se você olhar hoje os preços em Belém, há centenas de quartos nessa faixa (50 e 70 dólares diários). Mas nas datas da COP, os valores disparam", acrescentou.

Nas redes, o alto valor das hospedagens gerou revolta, mas também virou motivo de piada. "Um dos maiores exercícios para melhorar o seu humor é tirar um tempinho para olhar os preços de acomodações em Belém para a COP30 em novembro. Sugiro que tente, dará boas risadas", disse um internauta.

Confira alguma das reações:

acabei de alugar um quartinho pra ir na COP30 em Belém e me cobraram só uma melancia pic.twitter.com/i981aknSUe — luquinhas (@luquinha) August 1, 2025

Um dos maiores exercícios para melhorar o seu humor é tirar um tempinho para olhar os preços de acomodações em Belém para a COP30 em novembro.

Sugiro que tente, dará boas risadas. pic.twitter.com/l4OfXGC0bF — Lusca (@mareaturbo_20v) August 1, 2025

procurando algum lugar para me hospedar na COP30 pic.twitter.com/hk6tk3Ypvm — luscas (@luscas) August 1, 2025

o eduardo paes esperando anunciarem que vão transferir a cop30 pro rio de janeiro https://t.co/k7jvQNCIxu pic.twitter.com/WvgcpeQs4e — ‏? (@kookrsung) August 1, 2025

Eu já falei isso aqui uma vez tempos atrás.

Depois dessa COP Belém nunca mais vai receber outro evento internacional.

Por culpa de gente mesquinha como essa daqui vão manchar a cidade pra sempre. pic.twitter.com/ejp7h5bCuq — . (@oantonlojr) July 31, 2025

O que as pessoas de Belém tem na cabeça? MERDA???? Que loucura os valores de hospedagem para a Cop 30! #Cop30 #Belem pic.twitter.com/okHEjsVxyx — FaBIo Joaquim (@fabiojoa) July 31, 2025

O pessoal de Belém subindo o valor das hospedagem e fazendo a cidade correr o risco de ter a Cop30 cancelada por lá pic.twitter.com/xuQAj1Zi0y — why you so obsessed with me? (@fred_czar) July 31, 2025

tô viciado em olhar os preços das hospedagens em belém durante a cop 30. esse lugar por exemplo tá 11k a DIÁRIA pic.twitter.com/F4Ps3WGD8F — lobo (@lobaosefudeu) August 1, 2025

EU QUERIA ENTENDER ISSO AQUI!



7800 reais pra passar 13 dias na favela ????????????????



Assim Belém nunca mais vai ter um evento internacional (isso se tiver ESSA COP 30) pic.twitter.com/X1R8myU2A9 — Exúlio CAMALEÔNICO???? (@juliuneves) August 1, 2025

Fui ver o preço das estadias em Belém durante a COP30 e dei um berro que o que estão falando é verdade mesmo



KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/TH262KAsp3 — É hoje né, Juliette? (@Rafaelphillipe) August 1, 2025

Eduardo Paes vendo essas notícias da COP30 pic.twitter.com/NnaB8n7mhL — thayane ???? (@thayekovicbr) August 1, 2025

existe uma linha tênue entre criticar os preços elevados da cop30 e ser xenofóbico falando de belém/da população, e 90% das vezes a xenofobia prevalece — madu (@maeduardax) August 1, 2025

desde que eu assisti profissão reporter na terça, a fia aumentando a diária do airbnb de 300,00 pra 6 mil, que eu tô assustada com esse role da COP30 pic.twitter.com/UhbkjN2Uy9 — Babi (@babi) August 1, 2025

Galera é o seguinte, dei uma pesquisada na Olx e quem quiser ir pra COP30 em Belém sai mais barato comprar um imóvel lá do que ficar hospedado alguns dias pic.twitter.com/8YLLJCLL3u — s3u futuro ex ???? (@s3ufuturoex) August 1, 2025

3 mil conto pra dormir em uma rede na #cop30 pic.twitter.com/ex9lFEJ6wl — Hamper (@Hamperrss) August 1, 2025