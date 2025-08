Recém-nascido é encontrado dentro de sacola de lixo em Recife

O bebê estava coberto de areia, com marcas de picadas de formiga e sinais de desnutrição - (crédito: Reprodução)

Um recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de lixo na calçada de uma faculdade particular em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O caso foi registrado nesta quinta-feira (31/7). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h e, ao chegar ao local, encontrou o bebê já sendo socorrido por funcionários da instituição.

A Afya Faculdade de Ciências Médicas, onde o bebê foi encontrado, informou que, ao tomar conhecimento da situação, acionou imediatamente o Samu, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com informações do G1, o bebê estava coberto de areia, com marcas de picadas de formiga e sinais de estar passando fome. Ele foi levado ao Hospital Guararapes, onde permanece internado em estado estável e passará por exames laboratoriais.

Na maternidade do hospital, o recém-nascido conquistou o carinho da equipe de saúde, que decidiu chamá-lo de Vitor.

“Ele está ótimo, se alimentando com leite materno, recebendo muito amor e carinho de todos nós. Vitor de 'vitória'”, afirmou emocionada a técnica de enfermagem Vera Lúcia ao G1.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente. Até o momento, os pais da criança não foram localizados.

O Correio contatou os órgãos públicos competentes, porém, até a conclusão desta reportagem, não houve resposta.