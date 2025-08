Estreia de plataforma de hospedagem da COP tem instabilidade e fila virtual

Lançada na última sexta-feira (1/8), a plataforma oficial de hospedagem da COP30 tem apresentado instabilidade e uma longa fila virtual de espera para acesso. O sistema foi criado para facilitar a reserva de acomodações durante a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para ocorrer em Belém (PA), de 10 a 21 de novembro de 2025.

A promessa é reunir mais de 2,7 mil quartos em uma variedade de formatos: desde hotéis tradicionais e apartamentos por temporada até casas em condomínios e residências privadas disponibilizadas exclusivamente para o período do evento. Segundo os organizadores, novos imóveis estão sendo adicionados à medida que as agências credenciadas integram os dados à plataforma cop30.bnetwork.com.

O site oferece duas categorias principais de acomodação: a rede hoteleira convencional e os apartamentos privados cadastrados temporariamente para o evento. Os participantes da conferência podem navegar pelo mapa interativo do portal para escolher hospedagens mais próximas do Parque da Cidade, onde ocorrerá a maior parte das atividades da COP30.

Além das hospedagens em terra firme, a organização da COP30 disponibilizará também dois navios de cruzeiro, que ficarão atracados no Porto de Outeiro, para acomodar parte dos participantes. A medida visa ampliar a capacidade de acolhimento da capital paraense diante da alta demanda.

A crise no setor hoteleiro, no entanto, preocupa. O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, revelou que alguns países já pediram oficialmente a transferência da conferência para outra cidade. O motivo seria o preço abusivo das diárias, que estariam até dez vezes acima do normal. “É natural que os preços subam em grandes conferências, mas não nessa proporção. Isso está criando um problema diplomático real”, alertou o diplomata.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves