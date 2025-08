Morre arquiteto Carlos Lemos, parceiro de Niemeyer em obras icônicas de SP

Morreu nesta quarta-feira (6/8), aos 100 anos, o arquiteto e urbanista Carlos Alberto Cerqueira Lemos, uma das figuras mais importantes da arquitetura brasileira no século 20. Conhecido como o "homem de confiança" de Oscar Niemeyer em São Paulo, Lemos foi coautor de marcos arquitetônicos como os edifícios Copan e Eiffel, no centro da capital paulista, e a Oca, no Parque do Ibirapuera. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em São Paulo, em 1925, formou-se em arquitetura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1950, integrando a primeira turma da instituição, e, apenas quatro anos depois, iniciou a carreira como docente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP) que lecionou por quase seis décadas. Em 2022, recebeu o título de professor emérito da universidade.

Reconhecido pela atuação na preservação do patrimônio cultural, ele foi autor de diversas obras e referência sobre a história urbana e arquitetônica do Brasil. Entre seus livros mais lembrados estão Como nasceram as cidades brasileiras, O que é patrimônio histórico e A História do Edifício Copan.

Além disso, também se destacou como artista plástico. Sua produção começou ainda na década de 1940, sendo celebrada em mostras individuais, como a exposição de 50 anos de carreira realizada na Pinacoteca do Estado, em 1995.

Luto

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP destacou nas redes sociais a importância do professor para a história da instituição e da arquitetura no país. Confira a publicação:

A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) também lamentou sua morte e destacou sua contribuição além do projeto arquitetônico, apontando-o como um agente na construção de instituições voltadas à preservação do patrimônio cultural.

O Departamento do Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, por sua vez, lembrou a trajetória de Lemos como defensor da memória urbana e do patrimônio paulistano. "Sua vasta obra bibliográfica segue como referência fundamental para pesquisadores, e seu conhecimento e rigor intelectual prosseguirão na atuação dos inúmeros profissionais que formou", destacou o órgão.

O sepultamento de Carlos Lemos está previsto para a tarde desta quinta-feira (7), no Cemitério Gethsemâni, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista.