Noiva de apresentador da Record morre a dois meses do casamento

Morreu na última terça-feira (5/8), vítima de acidente de trânsito , a noiva do jornalista Marcus Marinho, apresentador do programa RJ no ar, da Record. A notícia foi divulgada nesta quarta (6/8) pelo comunicador, que compartilhou nas redes sociais uma série de fotos ao lado da ex-companheira, Luana de Paula, com quem estava há 11 anos e iria casar-se daqui dois meses.

“A gente caiu, se levantou, chorou”, escreveu o noivo, no Instagram. “Riu junto... Superou tanta coisa... E é esse seu sorriso e os bons momentos que eu vou guardar.”

Segundo Marinho, o casamento dos dois estava marcado para outubro e “só faltava soltar os convites”. Na publicação, relembra momentos ao lado da companheira e planos que tinham para o futuro, antes do acidente.

“A viagem pro Japão estava sendo planejada... Era nosso sonho... Mas uma pessoa imprudente no trânsito tirou você de mim... Por agora, descansa no colo (do) Pai. Um dia, a gente se encontra de novo. Com certeza. Obrigado por tudo. Foi maravilhoso! Te amo. E estou com você!”