COP30: CGU lança portal da transparência sobre investimentos para o evento

A Controladoria-Geral da União (CGU) anunciou nesta sexta-feira (08/08) que o Portal da Transparência do governo federal, administrado pelo órgão, terá uma página especial com informações sobre recursos federais utilizados na preparação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). O objetivo é divulgar de forma transparente os investimentos públicos e obras de infraestrutura na cidade sede, em Belém (PA).

O detalhamento de repasses para a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) feitos pelo projeto de cooperação internacional e os dados de execução por parte da OEI são algumas das informações que podem ser consultadas.

As obras que foram realizadas com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Itaipu Binacional também estão disponíveis para consulta. Há ainda uma lista de perguntas frequentes sobre a temática, além de números de destaque sobre a COP30 no Brasil.



Já os valores destinados a partir do Orçamento da União são detalhados em consultas e painel de dados específicos do Portal da Transparência e englobam investimentos feitos em 2024 e 2025 para a organização da conferência.

O trabalho foi feito em parceria com a Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop), da Casa Civil, e do BNDES. A expectativa da CGU é que os dados sejam atualizados periodicamente, à medida que novas informações sejam publicadas.

COP30 no Brasil

Em 2025, o Brasil sediará a COP30, evento que contou com um investimento de mais de R$ 4,2 bilhões para ser preparado. Os recursos serão aplicados em diversas áreas, incluindo melhorias na infraestrutura urbana, fomento ao turismo, obras de saneamento, reforço da segurança e expansão da rede hoteleira. A expectativa é que a conferência atraia cerca de 40 mil participantes de aproximadamente 200 países que assinaram a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Preços exorbitantes

O governo vem buscando uma solução para lidar com os preços altos para hospedagem em Belém, durante o evento. O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, chegou a afirmar que não há um "plano B" para sediar o evento.

