LOTERIAS

Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é de R$ 9,3 milhões

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/IYoutube)
A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (9/8), seis loterias: os concursos 2899 da Mega-Sena; o 6796 da Quina; o 3465 da Lotofácil; 275 da +Milionária;  o 2279 da Timemania e o 1100 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 140 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04-17-19-25-22-36. Os trevos sorteados foram: 4—5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. 

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07-12-20-22-24-27-30. O mês da sorte é 10.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. 

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 9,3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10-22-28-42-44-51.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. 

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-10-15-39-69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. 

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/qu

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 14,2 milhões apresentou o seguinte resultado: 03-05-09-43-56-62-64. O time do coração é o 52.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. 

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-09-10-11-12-14-15-17-18-21-22-24

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. 

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Veja o sorteio

 

*Matéria em atualização

 

