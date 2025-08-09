Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é de R$ 9,3 milhões

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/IYoutube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (9/8), seis loterias: os concursos 2899 da Mega-Sena; o 6796 da Quina; o 3465 da Lotofácil; 275 da +Milionária; o 2279 da Timemania e o 1100 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 140 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04-17-19-25-22-36. Os trevos sorteados foram: 4—5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 07-12-20-22-24-27-30. O mês da sorte é 10.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 9,3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 10-22-28-42-44-51.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-10-15-39-69.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/qu

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 14,2 milhões apresentou o seguinte resultado: 03-05-09-43-56-62-64. O time do coração é o 52.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-05-06-09-10-11-12-14-15-17-18-21-22-24.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Veja o sorteio

