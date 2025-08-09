Incêndio em cobertura de prédio assusta moradores em Recife

Um prédio comercial, localizado no bairro Pina, em Recife (PE), foi tomado por um incêndio na tarde deste sábado (9/8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) ninguém se feriu. A corporação ainda informou que cinco viaturas foram enviadas ao local e o fogo está sendo controlado. As causas do incidente ainda não foram informadas.
Imagens que circulam pela internet mostram uma fumaça preta saindo da cobertura do edifício International Trade Center (ITC), localizado em um dos locais mais movimentados da região, na Avenida Antônio de Góes.
Devido ao fato do prédio possuir 22 andares, a fumaça pôde ser vista de longe, o que deixou quem estava na região impressionado. O Corpo de Bombeiros também informou que a Defesa Civil foi acionada para verificar se há danos na edificação.
