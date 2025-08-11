Funcionária de creche é investigada por agressão a bebê de um ano em SP

Criança de um ano é agredida em creche em São Bernardo do Campo - (crédito: Reprodução)

A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de agressão contra um bebê de um ano ocorrido em uma creche de São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista em São Paulo. O episódio aconteceu no dia 4 de agosto, mas foi registrado oficialmente apenas na última sexta-feira (8), no 3º Distrito Policial da cidade.

Segundo imagens gravadas por outros funcionários, a criança cospe a comida e a funcionária reage puxando os braços do bebê para frente, dando um tapa na testa e empurrando-o para trás para limpar a mesa. Em seguida, ela limpa o rosto da criança de forma brusca, o que provoca o choro imediato do bebê.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que a investigação apura suspeitas de maus-tratos, lesão corporal e omissão de socorro. O registro da ocorrência foi motivado após os pais da criança notarem mudanças no comportamento dos filhos. Eles também receberam mensagens e tiveram acesso às imagens do ocorrido por meio de um grupo escolar.

O caso segue sob sigilo enquanto as autoridades continuam as diligências para esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos.

Confira a nota da Secretaria de Segurança na íntegra:

"A Polícia Civil investiga casos de maus-tratos cometidos por uma funcionária de uma unidade de ensino contra crianças menores de dois anos, em São Bernardo do Campo. Os fatos chegaram ao conhecimento do 3º Distrito Policial após os pais das vítimas desconfiarem do comportamento dos filhos, receberem mensagens e terem acesso a imagens do crime em um grupo escolar. A autoridade policial instaurou um inquérito para apurar o caso. As diligências prosseguem em sigilo para esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos."

