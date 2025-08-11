Quem é Felca, youtuber que expôs crimes contra menores na internet

Com mais de 26 milhões de views, vídeo de Felca denuncia exploração de menores - (crédito: Reprodução / YpuTube)

Na última sexta (8/8), Felipe Bressanim Pereira, o paranaense mais conhecido como Felca, de 27 anos, publicou um vídeo que ganhou enorme repercussão: já são mais de 26 milhões de visualizações. Nele, o youtuber denuncia casos de adultização e exploração de menores e explica como algoritmos das redes sociais podem ser manipulados para entregar conteúdo infantil a criminosos.

Felca também expôs as condutas do influenciador Hytalo Santos, acusado de promover a “adultização” e sexualização precoce de adolescentes em suas plataformas. Segundo o youtuber, Hytalo produziu e divulgou conteúdos de cunho sugestivo e sexualizado envolvendo menores, incluindo um “reality show” com teor sexual.

Entre os casos apontados, estão o de Kamylinha, hoje com 17 anos, mas que começou a aparecer nos vídeos de Hytalo aos 12; e o de Caroline Dreher, que, segundo Felca, foi sexualizada pela própria mãe para aumentar engajamento e monetização nas redes.

Voz ativa na internet

Embora seja conhecido por seu conteúdo de humor — como quando viralizou ao testar um produto de maquiagem da influenciadora Virgínia em 2023 ou ao criticar as “lives de NPC” no TikTok, onde ele ironizou o fenômeno dos criadores imitam personagens e repetem falas automáticas em troca de presentes virtuais que são convertidos em dinheiro.

Ele já denunciou, por exemplo, as chamadas casas de apostas “jogo do tigrinho”, apontando os riscos de endividamento e até de suicídio entre jovens e adultos. O Youtuber chegou a revelar que recusou uma proposta de R$ 50 milhões de uma dessas empresas, reforçando que não compactua com práticas que possam prejudicar seu público.

Com mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões de inscritos no YouTube, Felca vem consolidando uma imagem que vai além do humor. Sua postura crítica e disposição para expor irregularidades mostram que, mesmo partindo do entretenimento, ele está disposto a usar sua audiência para discutir problemas graves e cobrar responsabilidade no ambiente digital.

Após o recente vídeo, Felca ganhou apoio de celebridas nas redes sociais e viu a denúncia de crimes contra a infância ganhar corpo no último domingo (10/8) quando o presidente da Câmara dos Deputados informou que vai pautar projetos sobre proteção de crianças.