"Adultização": Entenda as acusações feitas por Felca em vídeo viral

O criador de conteúdo digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido na internet como Felca, publicou, na última quinta-feira (7/8), um vídeo de denúncias contra produtores de conteúdo que, segundo ele, expõem crianças e adolescentes nas redes sociais. Adultização já acumula mais de 29 milhões de visualizações no YouTube e tem Hytalo Santos como o principal alvo de denúncias.

Com mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, Felca evidencia no vídeo imagens compartilhadas por Hytalo, cujo conteúdo mostra jovens em ambientes com bebidas alcoólicas, cenas íntimas e danças sensuais. Conforme o influenciador, a exposição visa o engajamento nas plataformas digitais.

“Uma das paradas mais cabulosas que envolvem crianças em conteúdos nefastos é o caso do Hytalo Santos com a Kamylinha. Olha que ideia o Hytalo teve: pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show com bagunça e p*taria, jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso?”, questiona.

Felca destaca que, entre o público que consome o material de Hytalo, existem homens adultos — que comentam sem receios sobre a imagem sexualizada proposta. “Esse comportamento é incentivado e exposto. Ambiente cheio de álcool, ela rebolando no colo de outro menor de idade. Uma menor de idade sexualizada (…) Enquanto tem número, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraído por esse material”, acrescenta.

Para provar que conteúdos de exposição infantil são comumente difundidos na internet, Felca cria um perfil do zero e condiciona o algoritmo a entregar materiais supostamente pedófilos — que até disponibilizam um link de acesso para vídeos similares. “São criminosos, são pedófilos assistindo esses vídeos”, argumenta enquanto mostra a facilidade em encontrar as imagens, borradas no vídeo. “Não tem necessidade de fazer essa exposição de crianças. Não exponha suas crianças (...), são crianças de forma inocente, mas o predador vai ver por uma ótica distorcida.”

Além das acusações, Felca convida a psicóloga Ana Beatriz Chamat, especialista em infância, adolescência e parentalidade, para participar do vídeo. A psicóloga defende que a exposição no meio midiático vulnerabiliza essas figuras públicas precoces. “Essas crianças não desenvolveram habilidades para discernir se isso é adequado para elas ou não”, argumenta Chamat. “Tem claramente a utilização da sexualidade para uma repercussão. Isso é um risco”, comenta sobre o caso de Kamylinha.

Denúncias de pedofilia contra 233 perfis do X (antigo Twitter) foram formalizada por Felca. No entanto, o influencer sugeriu uma alternativa: aqueles que desejarem encerrar o litígio podem optar por fazer uma doação à uma instituição voltada à proteção da infância e ao combate à exploração infantil. Após o envio do comprovante, ele garante a retirada da ação mediante composição cível. O Correio procurou o Ministério Público para verificar a legalidade da proposta do youtuber e aguarda retorno.

Felca também foi contatado para mais informações, e o espaço segue aberto.

Com a repercussão das acusações sustentadas por cenas que exibem menores de idade em ambientes adultos, os perfis de Hytalo e Kamylinha no Instagram foram derrubados.

