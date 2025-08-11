Felca anda com carro blindado e seguranças após denúncia de "adultização"

Em entrevista ao podcast PodDelas, o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido na internet como Felca, desabafou sobre algumas consequências que sofreu após a publicação do vídeo Adultização — que expõe uma série de denúncias contra outros influenciadores que atentam contra o direito de crianças e adolescentes nas redes sociais, segundo Felca.

Ao ser questionado por Tata Estaniecki se havia recebido ameaças pelos vídeos, Felca respondeu que começou a andar com carro blindado e seguranças na capital paulista. As medidas foram resultado da posição dele contra plataformas de apostas e influenciadores que as divulgam.

"A questão da adultização existe uma ameaça de processo. Provavelmente existe e a gente conta com isso, que vai existir alguns processos aí. Mas é o lado da verdade. Se ninguém fala, ninguém vai falar", completou. Felca também destacou que a produção do vídeo durou em cerca de um ano devido a complexidade do assunto e a procura de uma psicóloga para acrescentar na denúncia.

"Eu realmente mergulhei no lamaçal. Foi muito aversivo fazer esse vídeo (adultização). É terrível a gente olhar essas cenas. Dá vontade de chorar, de vomitar, é terrível. Mergulhei no lamaçal. O que a gente está fazendo aqui é uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Então, vale a pena fazer", ressaltou.

No vídeo de quase 50 minutos — que acumula mais de 100 milhões de visualizações no Instagram e 28 milhões no Youtube —, o youtuber compila provas da sexualização e exposição de jovens e crianças a drogas e bebidas por criadores de conteúdo. A principal denúncia é contra Hytalo Santos, que “adotou” Kamylinha aos 12 anos e a inseriu em um tipo de reality show — um abuso da imagem de uma menor, conforme Felca. Além disso, ele mostra como o algoritmo das redes sociais funciona para propagar tais conteúdos.

"A gente fala sobre esses casos e de como o algoritmo favorece. Você vê que o público dessa criança, por exemplo, não são pessoas que estão engajadas no conteúdo que a criança está fazendo. É um público de pedófilos. Você vê nos comentários que são pessoas mandando coraçãozinho, falando para mostrar mais. Os pais incentivam isso porque eles entendem que existe o universo de consumidores sobre isso. Os vídeos monetizam, e os pais expõem a criança a isso", afirmou ao podcast.