COP30 tem relevância para 54% dos industriais

A três meses da realização da 30ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, de 10 a 21 de novembro, em Belém, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou uma pesquisa (veja os números ao fim da reportagem) que revela que praticamente metade da indústria brasileira tem interesse no evento, mas a outra metade está indiferente. De acordo com o levantamento, 54% dos industriais consideram a COP30 relevante e o mesmo percentual avalia que terá impacto positivo ou muito positivo para o setor. Para 75% dos empresários, o evento pode fortalecer a imagem da indústria brasileira no exterior, e, para 77%, pode ajudar a aumentar as exportações.

As regiões Norte-Centro-Oeste e Nordeste são as que consideram o evento na capital paraense mais relevante — respectivamente, 64% e 60%. O Sul é a região com menos indústrias interessadas: o percentual dos empresários com muito ou algum interesse na COP30 é de 49%.

"Claro que a gente percebe um interesse maior no Norte-Centro-Oeste e no Nordeste pelo fato de a COP30 estar acontecendo por lá, mas também pelo Nordeste, onde a agenda da economia verde vem se desenvolvendo. Não há desinteresse no Sul e no Sudeste, mas é menor do que nas demais regiões, e, ainda assim, bem relevante", afirmou Davi Bomtempo, superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, ao Correio, ao comentar os dados da pesquisa.

Realizada pela Nexus, a pesquisa Sustentabilidade e Indústria ouviu representantes de mil indústrias de pequeno, médio e grande portes. As entrevistas foram realizadas entre 15 de maio e 17 de junho de 2025. Na amostra, 80% foram empresas de médio e pequeno porte e 20%, grandes.

Alex Carvalho, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), admitiu que há problemas com a hospedagem devido aos preços. "Esse é um desafio, mas existe um esforço coletivo para superarmos essas dificuldades", afirmou.

Carvalho ressaltou que, em junho, foi lançada uma plataforma para acompanhar a evolução da ocupação e as autoridades têm agido de forma a puxar os preços para dentro da "razoabilidade". "Há uma oferta de 52 mil leitos em Belém, via plataforma, para ofertar preços condizentes ao que se espera. A hospedagem é um calo chato e atrapalha, mas a nossa jornada é muito maior do que isso", afirmou. Davi Bontempo, por sua vez, destacou que a chegada de dois navios para ampliar a oferta de leitos em Belém tende a baixar os preços.

Em abril, o governo federal anunciou a contratação de dois navios de cruzeiro para hospedar as delegações durante a COP 30, em Belém, o transatlântico Costa Diadema, com capacidade para mais de 4, 5 mi hóspedes, e o MSC Seaview, que pode acomodar mais de 5 mil passageiros. Os representantes da CNI reconhecem que essa discussão sobre hospedagem tem atrapalhado o debate sobre os verdadeiros objetivos da COP e sobre os desafios para o financiamento.

Já o Observatório do Clima emitiu uma nota, ontem, afirmando que a COP 30 corre o risco de ser a mais excludente da história uma vez que a discussão sobre a conferência está sendo monopolizada pelo único tema que deveria ser um não-assunto: a infraestrutura hoteleira. “A negligência do governo federal e do governo do Pará, que tiveram dois anos e meio para equacionar a questão das acomodações na cidade e não o fizeram, transformaram esse tema numa bomba que explodiu agora, com países pedindo mudança de sede e observadores da sociedade civil dizendo que não terão condições de vir”, destaca, para acrescentar:

“Sem uma solução imediata para a crise, a COP no Brasil arrisca ser a mais excludente da história, com redução no número de delegações nacionais, de membros de órgãos constituintes e outros observadores e da imprensa”, acrescentou. Na avaliação da entidade, a expectativa de fazer a “COP do povo” em Belém, com mobilização maciça pelo clima, se desfaz. “Os custos proibitivos de hospedagem reduziram e ainda reduzirão mais o número de representantes da sociedade civil global que comparecerção. Agora, a corrida é para que líderes mundiais não boicotem a Conferência e para que todos os países possam mandar delegações completas”, emendou o comunicado.

Ainda segundo a pesquisa da CNI, os principais obstáculos ao aumento da sustentabilidade são o custo elevado das tecnologias (38%) e a falta de incentivos ou políticas públicas específicas (36%). A complexidade regulatória e burocrática, a falta de mão de obra qualificada para inovação verde, a ausência de cultura empresarial voltada à sustentabilidade e a falta de financiamento e crédito direcionado foram apontados por, respectivamente, 29%, 27%, 26% e 18% dos entrevistados.

Sustentabilidade

Em paralelo à COP30, a CNI pretende contribuir para o debate da sustentabilidade junto ao setor privado. Em março, a confederação lançou a Sustainable Business COP30 (SB COP30), iniciativa voltada à ampliação da participação do setor nas negociações climáticas. O grupo reunirá propostas, experiências e soluções do setor privado com foco na transição para uma economia de baixo carbono.

O chairman da SB COP30, Ricardo Mussa, relata que a iniciativa nasceu como um modelo do B20, iniciativa de empresários dos países do G20 — que reúne as 20 maiores economias do planeta. A CNI pretende que o colegiado seja constante nas próximas conferências do clima.

"A SB COP30 almeja reforçar o papel do setor privado na governança climática", destacou Mussa. Ele adiantou que, em setembro, na semana do clima na Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, o grupo apresentará 40 cases de sucesso.

A ideia é criar uma lista de sugestões para que os governos adotem esses modelos em políticas públicas para contribuir com a redução de emissões e também acelerar o processo de transição energética. A curadoria vai apresentar esses 40 projetos selecionados na pré-COP30, que acontecerá em Brasília, e na COP30, em Belém. Conforme enfatizou, o grupo já recebeu mais de 700 casos de sucesso de várias empresas e a expectativa é de que até o fim do prazo esse número ultrapasse 1 mil.

Na avaliação de Mussa, apesar de ser um dos principais países que consomem energia fóssil, a China tem feito investimentos relevantes em energia renovável, como ampliar a capacidade de produção de energia solar equivalente a 17 usinas de Itaipu.

“Brasil e China são economias complementares no processo de transição energética”, destacou.

Dados da pesquisa — Apoio do empresariado à COP30



De acordo com levantamento da CNI, 54% dos industriais consideram relevante a conferência do clima, em Belém. Custo elevado das tecnologias é um dos maiores entraves para a sustentabilidade

Nível de interesse da indústria pela COP 30

Muito — 22%

Algum — 32%

Pouco — 29%

Nenhum — 17%

Não respondeu — 1%

Divisão por regiões

Região Muito interesse Algum interesse Pouco interesse

Norte-Centro-Oeste 44% 20% 26%

Nordeste 21% 39% 33%

Sudeste 22% 31% 27%

Sul 15% 34% 32%

Principais obstáculos da sustentabilidade segundo os entrevistados

Custo elevado das tecnologias — 38%

Falta de incentivos ou políticas públicas específicas — 36%

Complexidade regulatória e burocrática — 29%

Falta de mão de obra qualificada para inovação verde — 27%

Ausência de cultura empresarial voltada à sustentabilidade — 26%

Falta de financiamento e crédito direcionado — 18%

Fontes:CNI/Nexus Saiba Mais Brasil Organizações ambientais mandam carta ao Itamaraty pedindo fim da exploração de combustíveis fósseis na Amazonia

Organizações ambientais mandam carta ao Itamaraty pedindo fim da exploração de combustíveis fósseis na Amazonia Brasil "Adultização": Entenda as acusações feitas por Felca em vídeo viral

"Adultização": Entenda as acusações feitas por Felca em vídeo viral Brasil Zika: indenização e pensão para vítimas

Zika: indenização e pensão para vítimas Brasil Felca anda com carro blindado e seguranças após denúncia de "adultização"