Organizações ambientais mandam carta ao Itamaraty pedindo fim da exploração de combustíveis fósseis na Amazonia

Segundo João Pedro, o Brasil precisa assegurar os direitos dos povos originários e assumir o compromisso com o meio ambiente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Por Letícia Corrêa*

Em uma carta enviada ao Itamaraty, nesta segunda-feira (11/8), organizações ambientais solicitaram posicionamento do Brasil contra a exploração e produção de petróleo e gás na Amazônia. Os remetentes do documento esperam que o país defenda o fim da extração de combustíveis fósseis na Cúpula da Amazônia e futuramente na COP30, em Belém.

“É hora de dar um passo corajoso e tomar uma decisão clara: não mais expansão de combustíveis fósseis na Amazônia. A Declaração de Bogotá deve refletir este compromisso e reconhecer a Amazônia como a primeira zona de exclusão global para a exploração e produção de petróleo e gás”, diz a carta.

Os presidentes dos países amazônicos se reunirão em Bogotá, para a Cúpula da Amazônia, neste ano. O evento tem como objetivo ser uma espécie de ensaio para a COP30, pois é nele que as declarações em conjunto apresentadas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima serão formuladas.

O coordenador de Articulação do Coletivo Pororoka, uma das organizações que assinou a carta, João Pedro enfatizou a necessidade e a urgência de dizer não à expansão dos combustíveis fósseis na área da Floresta Amazônica. De acordo com ele, não só acidentes ocorrem na exploração de petróleo como também a negligência com povos originários que residem nos locais das explorações.

“Os indígenas Mura da região do rio Anebá, no município de Silves (Amazonas), por exemplo, sequer tiveram sua existência reconhecida quando a empresa Eneva começou a explorar gás a quilômetros do seu território”, conta João Pedro. "Ariqueza proveniente dos royalties de atividades extrativas como petróleo e gás nunca chegou para nós que estamos na Amazônia. Só conhecemos os impactos socioambientais, que são altíssimos", completa.

Contatados, o Ministério das Relações Exteriores e a Eneva não se manifestaram até a mais recente atualização da matéria.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer

