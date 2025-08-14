Mãe é presa por internar filha para impedir participação em audiência judicial

Uma mãe foi presa, nesta quinta-feira (14/8), suspeita de internar a filha compulsoriamente e sem necessidade médica, para que ela fosse impedida de participar de uma audiência judicial relacionada à questões familiares. A irmã da vítima também foi detida.
A Operação Anathema deflagrada pela Polícia Civil de Goiás por meio da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher, teve como objetivo cumprir seis mandados de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão, além da suspensão do exercício de atividade econômica contra uma associação criminosa responsável por cárcere privado qualificado, sequestro e lesão corporal.
A investigação teve início após o desaparecimento de uma mulher, em 7 de maio de 2025. A vítima foi localizada em uma clínica terapêutica irregular localizada em Goiânia.
