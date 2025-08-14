InícioBrasil
DINHEIRO VIVO

Polícia apreende R$14 milhões em espécie em ação contra prefeito de São Bernardo do Campo

Policiais federais cumprem duas prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão e medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal

Dinheiro (entre reais e dólares norte-americanos) estava na posse de um servidor público - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)
Dinheiro (entre reais e dólares norte-americanos) estava na posse de um servidor público - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (14/8), a Operação Estafeta, com o objetivo de apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados por uma organização criminosa com indícios de atuação na administração pública do município de São Bernardo do Campo (SP). 

As investigações tiveram início em julho, a partir da apreensão de R$ 14 milhões em espécie (entre reais e dólares norte-americanos) na posse de um servidor público suspeito de integrar o grupo criminoso.

Um dos alvos é o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos). Segundo o g1, a justiça determinou o afastamento dele do cargo por um ano e o uso de tornozeleira eletrônica.

Policiais federais cumprem duas prisões preventivas, 20 mandados de busca e apreensão e medidas de afastamento de sigilos bancário e fiscal, nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema, todas no estado de São Paulo.

Polícia Federal deflagra Operação Estafeta para investigar corrupção em São Bernardo do Campo (SP)
Polícia Federal deflagra Operação Estafeta para investigar corrupção em São Bernardo do Campo (SP) (foto: Divulgação/Polícia Federal)

As medidas cautelares, expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incluem ainda o afastamento de cargos públicos e o monitoramento eletrônico.

Os investigados responderão, na medida de suas condutas, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa.

O Correio entrou em contato com a prefeitura de São Bernardo do Campo e aguarda retorno. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 14/08/2025 09:10
x