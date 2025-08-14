InícioCidades DF
estelionato

Quadrilha do "golpe do novo número" que agia no DF e seis estados é alvo da polícia

PCGO cumpre 47 medidas cautelares no DF e em 13 cidades, nos estados de Goiás, Maranhão, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará e Tocantins

PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato - (crédito: Divulgação/PCGO)
PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato - (crédito: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta quinta-feira (14/8), uma operação contra uma quadrilha que aplicava o 'golpe do número novo' e agia no DF e mais seis estados. A Operação Mirum III desarticulou o grupo que atuava com modalidade de engenharia social no qual criminosos se fazem passar por familiares das vítimas para solicitar transferências de dinheiro.

No total, 47 medidas cautelares foram cumpridas no Distrito Federal e em 13 cidades, nos estados de Goiás, Maranhão, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará e Tocantins. São 23 mandados de busca e apreensão domiciliares, 23 mandados de prisão temporárias e sequestro/bloqueio de bens de, aproximadamente, R$ 120 mil.

O grupo criminoso é investigado pelos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais. A investigação ocorre por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). O nome da operação faz referência à expressão "mirum pecuniam", do latim, que significa "dinheiro maravilhoso". 

  • PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato
    PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato Divulgação/PCGO
  • PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato
    PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato Divulgação/PCGO
  • PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato
    PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato Divulgação/PCGO
  • PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato
    PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato Divulgação/PCGO

Como se proteger

Para se proteger do "golpe do novo número", evite compartilhar sua foto do WhatsApp em redes sociais, desconfie de mensagens pedindo dinheiro ou informações pessoais e ative a confirmação em duas etapas no WhatsApp. Também é importante informar seus amigos e familiares sobre o golpe para que eles não caiam em possíveis tentativas de contato. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 14/08/2025 09:01
x