Quadrilha do "golpe do novo número" que agia no DF e seis estados é alvo da polícia

PCGO cumpriu mandados de busca e apreensão em seis estados e no DF contra crime de estelionato - (crédito: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta quinta-feira (14/8), uma operação contra uma quadrilha que aplicava o 'golpe do número novo' e agia no DF e mais seis estados. A Operação Mirum III desarticulou o grupo que atuava com modalidade de engenharia social no qual criminosos se fazem passar por familiares das vítimas para solicitar transferências de dinheiro.

No total, 47 medidas cautelares foram cumpridas no Distrito Federal e em 13 cidades, nos estados de Goiás, Maranhão, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará e Tocantins. São 23 mandados de busca e apreensão domiciliares, 23 mandados de prisão temporárias e sequestro/bloqueio de bens de, aproximadamente, R$ 120 mil.

Leia também: Grupo que aplicava golpe contra idosos no DF é alvo de operação

O grupo criminoso é investigado pelos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais. A investigação ocorre por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). O nome da operação faz referência à expressão "mirum pecuniam", do latim, que significa "dinheiro maravilhoso".











Como se proteger

Para se proteger do "golpe do novo número", evite compartilhar sua foto do WhatsApp em redes sociais, desconfie de mensagens pedindo dinheiro ou informações pessoais e ative a confirmação em duas etapas no WhatsApp. Também é importante informar seus amigos e familiares sobre o golpe para que eles não caiam em possíveis tentativas de contato.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular