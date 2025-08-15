Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop deixam a prisão após decisão judicial

De acordo com as investigações, auditores chegaram a movimentar R$ 1 bilhão em propina no esquema de corrupção - (crédito: Divulgação/Ultafarma)

Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mario Otavio Gomes, executivo da Fast Shop, foram soltos pela Justiça de São Paulo, nesta sexta-feira (15/8). Eles foram presos na última terça-feira (12), suspeitos de esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Fazenda do estado.

Sidney e Mario estavam detidos no 8º Distrito Policial (Belenzinho), em São Paulo, e deixaram a cadeia horas depois da decisão judicial. A soltura veio após pedido do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que manteve a prisão dos auditores fiscais Artur Gomes da Silva Neto e Marcelo de Almeida Gouveia, suspeitos de receber propinas em troca da concessão de benefícios fiscais às empresas, e Celso Eder Gonzaga de Araújo, suspeito de lavar o dinheiro do esquema. Tatiane da Conceição Lopes, esposa de Celso, também foi solta.

Sidney Oliveira, Mario Otavio e Tatiane Lopes terão de cumprir medidas como o uso de tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, entrega de passaportes, proibição de contato com outros investigados e testemunhas e pagamento de fiança.

As prisões fazem parte da Operação Ícaro, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) com apoio da Polícia Militar. De acordo com as investigações, auditores chegaram a movimentar R$ 1 bilhão em propina no esquema de corrupção. Na residência do casal Tatiane e Celso foram encontrados mais de R$ 1 milhão em dinheiro.