Menino de 7 anos é baleado dentro de escola no Rio de Janeiro

Criança foi atingida por um tiro dentro de uma escola municipal em Rio das Pedras (RJ) - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/Google Maps)

Um menino de sete anos foi atingido por um tiro em uma escola municipal em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira (14/8). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o disparo que atingiu o aluno aconteceu durante a aula de educação física, "sem que houvesse operação policial em curso na região da unidade escolar".

O estudante foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, acompanhado por representantes da Secretaria de Educação, e já recebeu alta. "A Prefeitura lamenta que episódios de violência como este impactem as escolas, que deveriam ser locais de paz e aprendizagem", cita a nota enviada ao Correio.

O motorista de aplicativo Carlos Cear Reis Costa, pai da criança, disse ao g1 que o filho está abalado e não quer voltar à escola. "O meu filho foi mais uma das vítimas da violência que assola o Rio. Quando ele era socorrido, o meu filho me disse: ‘Papai, eu não sou bandido. Por que levei um tiro?", disse Carlos.



A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, e será encaminhado para a 32ª Delegacia, em Taquara. "Diligências estão em andamento para identificar a autoria e apurar as circunstâncias do fato", disse a corporação.



