Menino de 7 anos é baleado dentro de escola no Rio de Janeiro

Um menino de sete anos foi atingido por um tiro em uma escola municipal em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira (14/8). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o disparo que atingiu o aluno aconteceu durante a aula de educação física, "sem que houvesse operação policial em curso na região da unidade escolar".
O estudante foi encaminhado para o Hospital Lourenço Jorge, acompanhado por representantes da Secretaria de Educação, e já recebeu alta. "A Prefeitura lamenta que episódios de violência como este impactem as escolas, que deveriam ser locais de paz e aprendizagem", cita a nota enviada ao Correio.
O motorista de aplicativo Carlos Cear Reis Costa, pai da criança, disse ao g1 que o filho está abalado e não quer voltar à escola. "O meu filho foi mais uma das vítimas da violência que assola o Rio. Quando ele era socorrido, o meu filho me disse: ‘Papai, eu não sou bandido. Por que levei um tiro?", disse Carlos.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, e será encaminhado para a 32ª Delegacia, em Taquara. "Diligências estão em andamento para identificar a autoria e apurar as circunstâncias do fato", disse a corporação.
