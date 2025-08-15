Homem que deixou falsa bomba no aeroporto de Porto Velho é procurado pela polícia

A Polícia Federal e a Polícia Militar de Rondônia procuram o homem que abandonou uma bolsa no terminal de passageiros do aeoroporto Jorge Teixeira, em Porto Velho na noite de quinta-feira (14/8). A bolsa foi deixada propositalmente no local por um homem apontado como influenciador digital. Ele passou apenas quatro minutos no local e antes de sair do aeroporto, tirou uma selfie com a bolsa.

Buscas foram realizadas na manhã desta sexta-feira (15/8) em endereços ligados ao suspeito, mas até o momento ele não foi encontrado. A perícia preliminar realizada na bolsa constatou que dentro da mochila havia um falso artefato explosivo. As informações são do comandante da Polícia Militar no estado de Rondônia, coronel Regis Wellington Braguin Silvério.

PM detona falsa bomba (foto: PMRO GIF)

Segundo a Polícia Federal a prática configura, em tese, crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Comandante da PMRO detalha operação para explodir falsa bomba no aeroporto de Porto Velho

Ontem, por volta das 19h uma bolsa foi abandonada no terminal de passageiros do aeroporto internacional Jorge Teixeira e a polícia foi acionada. O aeroporto foi evacuado e isolado para encaminhamento da investigação. O esquadrão antibombas do BOPE atuou no local e optou pela detonação do objeto suspeito.

"Diante da impossibilidade de uso do equipamento de raio-X EOD, optou-se pela execução de contra carga controlada no interior do aeroporto, seguindo protocolos internacionais de desativação de explosivos, para minimizar riscos e evitar detonação acidental. A operação foi concluída com êxito, neutralizando completamente o objeto suspeito sem causar danos às instalações ou ferimentos a pessoas", informou a Polícia Militar de Rondônia.

Imagens do circuito interno do aeroporto da capital rondoniense flagraram o momento que o homem chega com uma bolsa preta, senta em uma cadeira, deixa a bolsa de lado, mexe no celular, tira uma selfie e vai embora. Ele passou apenas quatro minutos dentro do aeroporto. O suspeito usava camisa regata e boné preto. A roupa ajudou a identificar o suspeito como um influenciador digital da cidade.

Confira nota da adminsitração do Aeroporto Jorge Teixeira

O Aeroporto de Porto Velho informa que, na noite desta quinta-feira (14), a equipe especializada em desativação de explosivos da Polícia Militar realizou a contenção do objeto suspeito encontrado no terminal de passageiros.Todos os passageiros, colaboradores e visitantes foram evacuados de forma preventiva, garantindo a segurança de todos. O procedimento foi conduzido de forma segura sem comprometer nenhum pouso ou decolagem programado. Após a inspeção, as operações foram retomadas e o terminal segue funcionando normalmente.

Nota da PF sobre investigação no aeroporto de Porto Velho após falsa bomba

A Polícia Federal está apurando a ocorrência registrada no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho/RO, envolvendo a suposta presença de artefato explosivo, possivelmente relacionado ao crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo.

Após acionamento, a Polícia Federal conduziu a ocorrência e adotou todos os protocolos de segurança previstos, em coordenação com a administração aeroportuária e demais órgãos de segurança pública. Com a chegada da equipe de perícia técnica, foram realizados os procedimentos cabíveis para o tratamento do objeto suspeito, que foi devidamente isolado e atualmente passa por análise pericial.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a segurança aeroportuária e a proteção da aviação civil, atuando de forma integrada com os demais órgãos responsáveis pela manutenção da ordem e da segurança pública.