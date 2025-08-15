Vídeo: funcionário e motorista de aplicativos saem no tapa em rodoviária

Flagrado oferecendo corridas dentro do Terminal Rodoviário de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, um motorista de aplicativo avançou sobre um funcionário da empresa responsável pela rodoviária e houve pancadaria. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança do local. A Polícia Civil investiga.

O problema começou quando o funcionário percebeu a conduta proibida do motorista no terminal. Ele passou a gravar com o celular o condutor oferecendo corridas por meio de aplicativo.

As imagens da gravação da segurança mostram quando o motorista passa a questionar o trabalhador e dá um tapa em seu celular. Logo em seguida começam as agressões. A briga dura quase 3 minutos e pelo menos mais uma pessoa participa da troca de golpes, depois de tentar separar a confusão. Outros homens conseguem apartar os envolvidos.



Segundo o funcionário da administradora da rodoviária de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, ele foi empurrado contra o vidro de um guichê, sofreu um corte no braço e relatou dores pelo corpo. Ele procurou um médico na Unidade de Atendimento Integrado do bairro Martins, onde foram registradas escoriações.



À Polícia Militar, mais tarde, o funcionário ainda contou que foi ameaçado de morte. O motorista teria deixado o local em seu carro, que estava na porta do terminal. Ele também foi agredido e teve cortes no rosto.

A administradora do terminal rodoviária veda a abordagem de pessoas para oferecer serviços por meio de aplicativos de viagens, o que deve acontecer através de solicitação pelo próprio celular do passageiro. Taxistas também têm ponto no local.