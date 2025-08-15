InícioBrasil
FUGA

Hytalo Santos estava em rota de fuga do Brasil, diz delegado do Deic

Segundo a investigação, o influenciador e o marido viajavam possivelmente rumo ao Paraguai ou à Argentina e são suspeitos de exploração e exposição de menores

Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro - (crédito: Reprodução/Instagram)
Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos preventivamente na manhã desta sexta-feira (15/8), em São Paulo, por determinação da Justiça da Paraíba, suspeitos de exploração e exposição de menores de idade. Segundo o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o casal estava em rota de fuga do Brasil. 

Em coletiva de imprensa, Gonçalves afirmou que não tinha ciência do destino da fuga, mas presumiu a passagem pelo Sul do país, onde há fronteira com o Paraguai e a Argentina. Conforme o delegado, o casal não portava passaporte, apenas a carteira de identidade — único documento necessário para acessar países do Mercosul. 

No momento da prisão, foram apreendidos oito celulares do casal e um carro Land Rover registrado na Paraíba, usado para a locomoção até Carapicuíba (SP) — uma viagem de aproximadamente 40 horas. De acordo com o delegado, oito pessoas estavam na casa de Hytalo em Bayeux, que foram liberadas. 

"Alguns eram assessores e algumas pessoas relacionadas à investigação. A investigação vai ocorrer na Paraíba, a princípio já lacramos os celulares e serão entregues a investigadores de lá", explicou. O casal permaneceu em silêncio, e participarão de uma audiência de custódia on-line neste sábado (16/8). 

"Sendo confirmada a prisão, eles serão conduzidos ao CDP de Carapicuíba. Lá, ficam à disposição da Secretaria da Administração Penitenciária do estado de São Paulo para eventual recambiamento à Paraíba", concluiu o delegado.

"Além do cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Paraíba, os agentes também realizam buscas no endereço onde ele foi localizado, em cumprimento a ordem judicial. A ação segue em andamento", disse a Polícia Civil de São Paulo, em nota enviada ao Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O influenciador digital é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e Ministério Público do Trabalho (MPT) devido a conteúdos produzidos para as redes sociais nos quais adolescentes são expostos em contextos sexualizados. O caso ganhou repercussão nacional após um vídeo de denúncia de Felipe Bressanim Pereira, conhecido na internet como Felca.

Saiba Mais

 

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 15/08/2025 19:21
x