TRAUMATISMO CRANIANO

Mulher fica inconsciente ao ser agredida com banco de madeira pelo marido

O suspeito fugiu após o crime e a vítima foi resgatada em estado gravíssimo em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas

Mulher fica inconsciente após ser agredido com banco pelo marido - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Samu)

Uma mulher ficou em estado grave após ser agredida pelo marido com um banco de madeira na cabeça. A tentativa de feminicídio aconteceu nesta sexta-feira (15/8) na comunidade do Choro, zona rural de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A vítima foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) inconsciente.

A pancada provocou um corte profundo e traumatismo craniano encefálico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que recebeu o chamado no final da manhã. A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis realizou os primeiros socorros, imobilizou a vítima e a encaminhou para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o suspeito fugiu após cometer o crime. Até a publicação dessa reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento e a equipe tentava encontrar o suspeito do crime.

Amanda Quintiliano - Estado de Minas

    Por Amanda Quintiliano - Estado de Minas
    postado em 15/08/2025 20:53
