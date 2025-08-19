Cavalo morre após ter patas amputadas; jovem é investigado

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um cavalo que teve as patas cortadas em uma área rural de Bananal, em São Paulo. Um homem de 21 anos e uma testemunha compareceram à delegacia na segunda-feira (18/8), prestaram depoimento e foram liberados. O caso chocou diversas pessoas, entre elas a ativista Luísa Mell, que cobrou responsabilização, e a cantora Ana Castela, que chamou o ato de "covardia".

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos. Já a Prefeitura de Bananal ressaltou que a prática de violência contra animais é crime e não será "tolerada" no município. "Assim que fomos informados, encaminhamos o caso imediatamente à Delegacia de Polícia e Polícia Ambiental para a apuração dos fatos, identificação e punição dos responsáveis", citou a gestão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pref. Municipal de Bananal SP (@bananal.sp)

"A Prefeitura repudia qualquer ato de crueldade contra os animais e reforça seu compromisso em zelar pelo bem-estar de todos, trabalhando em conjunto com os órgãos competentes para que casos como este não fiquem impunes", acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular