Policial penal é morta pelo companheiro, também agente penitenciário

Uma policial penal de 43 anos foi morta pelo companheiro, também policial penal, de 25, dentro do apartamento em que moravam, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desse sábado (16/8). O autor tentou se matar após o crime e foi socorrido, mas morreu depois de receber atendimento hospitalar.

Segundo a Polícia Militar (PM), um vizinho acionou a corporação ao ouvir som de tiros. Militares precisaram arrombar a porta do apartamento e encontraram a mulher caída no sofá, coberta de sangue, com múltiplas perfurações de arma de fogo.

O homem estava sentado próximo à mesa de jantar, também ferido. A arma utilizada no crime, registrada em nome do policial, estava no chão e foi recolhida para perícia.

O relato de moradores no boletim de ocorrências indica que, momentos antes dos disparos, ouviram a mulher gritar “não, não”, seguido do som dos tiros. Nenhuma testemunha havia presenciado desentendimentos anteriores vindos do apartamento.

A perícia recolheu nove cápsulas e cinco projéteis calibre .380 no local. A policial penal sofreu 12 perfurações, sendo três na barriga, duas na perna direita, duas no braço direito, uma no peito e três nas costas.

O suspeito foi socorrido para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas teve a morte cerebral confirmada.

De acordo com colegas do casal, eles estavam juntos há cerca de um ano e trabalhavam no Presídio Professor Jacy de Assis, na mesma cidade. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

Em nota, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) lamentou o episódio e informou que a investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil. “O Departamento Penitenciário está à disposição para auxiliar a Polícia Civil no que for preciso para o curso do inquérito policial que investigará as circunstâncias do fato”, afirmou a pasta.

O que é feminicídio?

Feminicídio é o nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero. Ou seja, elas são mortas por serem do sexo feminino. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A tipificação do crime de feminicídio é recente no Brasil. A Lei do Feminicídio (Lei 13.104) entrou em vigor em 9 de março de 2015.

Entretanto, o feminicídio é o nível mais alto da violência doméstica. É um crime de ódio, o desfecho trágico de um relacionamento abusivo.

O que diz a Lei do Feminicídio?

Art. 121, parágrafo 2º, inciso VI"Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:I - violência doméstica e familiar;II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher."

Qual a pena por feminicídio?

Segundo a 13.104, de 2015, "a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; na presença de descendente ou de ascendente da vítima."

