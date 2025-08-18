Avião de cantora sertaneja faz pouso de emergência após porta abrir

Lauana ia de Anápolis (GO) para Sorocaba (SP) quando a porta da aeronave abriu acidentalmente, levando o piloto a fazer um pouso de emergência - (crédito: Instagram Lauana )

O avião que levava a cantora Lauana Prado e equipe fez um pouso de emergência em Goiânia, nesta segunda-feira (18/8) pela manhã, após a porta da aeronave abrir durante o vôo.

Lauana seguia de Anápolis (GO) para Sorocaba (SP) quando a porta da aeronave abriu acidentalmente, levando o piloto a fazer um pouso de emergência vinte minutos após a decolagem. Ninguém se feriu e a artista foi até São Paulo em outro avião.

“Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido”, declara Lauana. “Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior”. A cantora também elogia o profissionalismo dos pilotos que fizeram o pouso de emergência sem causar pânico.