Dia do Folclore: qual o significado e quais são os personagens?

Maria Eduarda Maia*

Dia 22 de agosto é celebrado o dia do Folclore - (crédito: Reprodução/ unsplash/ Jeison Higuita)

Dia do Folclore, celebrado nesta terça-feira (22/8), data que remete a lembranças de histórias, tradições e lendas estudadas desde a educação infantil. Saci-pererê, curupira, boto-cor-de-rosa, iara, seja carnaval ou festa junina, tantas narrativas da cultura e tradição popular brasileira de norte a sul do país. Mas afinal, você sabe o que é o folclore brasileiro?

Entende-se também como uma manifestação da cultura popular, que pode caracterizar a identidade social de um povo. Para a a professora, escritora e contadora de histórias Nyedja Gennari, o termo está ligado à diversidade. "O folclore pode significar é exatamente a diversidade, do nosso país, da cultura, dos costumes, da etnia. Ele é o resultado da União da Cultura a partir da miscigenação dos povos, originários, os indígenas, o europeu, os africanos que foram se misturando. Então, essa identidade folclórica regional é riquíssima. Então, tudo que é rico, tudo que traz essa experiência da diversidade, da gente imaginar os costumes, as culturas, que fazem o nosso país ser um país tão especial, tão diversificado com tantas danças, tradições, lendas, histórias diferentes é o mais mágico", diz.

A expressão "folclore" tem origem no inglês derivado do termo “folklore”, criada pelo escritor William John Thoms, em 1846. "Folk", que significa povo; e "lore", que quer dizer conhecimento ou saber. Assim, com a junção das palavras, pode ser traduzido como "conhecimento do povo".

Um exemplo é a história do boto-cor-de-rosa. De acordo com a lenda, conhecido por se transformar em um homem bonito e charmoso, com o objetivo de conquistar mulheres, para depois engravidá-las e abandoná-las.

Para Nyedja, é preciso valorizar as raízes folclóricas, não só na data comemorativa. "Eu acho que um povo que valoriza o seu folclore e a sua tradição, ele valoriza o que é mais rico na gente, que é exatamente a expressão e a diversidade popular, os costumes. O folclore ele pode ser usado justamente para promover empatia, diminuir preconceitos e mostrar essa diversidade. Então, eu acho que ele é um tema superimportante e que ele deve ser trabalhado o ano inteiro dentro de sala de aula. O professor precisa entender que a gente não pode trabalhar folclore apenas em agosto, essa riqueza do nosso povo, essa riqueza de tradição precisa ser trabalhada ao longo do ano sempre", relata.

Personagens do folclore brasileiro:



Saci Pererê;

Mula sem cabeça;

Vitória régia;

Boto-cor-de-rosa;

Curupira;

Caipora;

Bumba meu boi;

Lenda da Iara;

Negrinho do pastoreio;

Tutu;

Lenda do Boitatá;

Erva-mate.

Elementos folclóricos:

Mitos;

Contos;

Dança;

Brincadeiras;

Música;

Festas populares.

