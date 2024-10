Lendas: o jogo brasileiro inspirado pelo folclore nacional

Lendas é um RPG de sobrevivência com elementos de soulslike, ele tem um mundo inspirado nas lendas brasileiras como a Mula sem Cabeça, o Boitatá e o Deus Sol indígena, Guaraci.





Desenvolvido por uma única pessoa, Kaio Pessoa trabalha em Lendas desde 2017 e através de uma campanha de financiamento coletivo conseguiu deixar seu antigo trabalho para se dedicar exclusivamente ao jogo.

“Em 2022, atendi a pedidos da comunidade e fiz uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, arrecadando R$37.791. Foi um marco importante, mas criar um jogo solo é extremamente complexo, caro e demorado. Especialmente no Brasil. O dinheiro arrecadado, embora não fosse suficiente para finalizar o projeto, me ajudou a sair do meu emprego anterior e dedicar mais tempo ao desenvolvimento de Lendas. Desde então, o jogo evoluiu muito, com sistemas mais complexos e melhorias substanciais em todos os cantos do jogo”, declarou Kaio Pessoa ao Correio.



O jogo se destacou nas redes sociais justamente por dar luz ao folclore nacional transpirando a cultura nacional para a fantasia de capa espada dos games.

”Abordar o folclore brasileiro em jogos é uma forma poderosa de valorizar nossa cultura e contar histórias que muitas vezes não são exploradas no mainstream. Além de educar as pessoas sobre essas lendas e mitos, o uso do folclore brasileiro em Lendas traz uma autenticidade única ao jogo, diferenciado-o de outros títulos internacionais. Acredito que nosso folclore oferece um vasto universo de personagens e histórias que ainda são pouco explorados, e é uma maneira de criar algo original e ao mesmo tempo profundamente ligado à nossa identidade cultural”, pontuou Kaio sobre a importância de falar sobre o folclore nos games.



Um dos grandes chamarizes nos vídeos produzidos e publicados pelo próprio Kaio, são os NPCs (Non Playable Characters, personagens não jogáveis) que ele com uma vontade de que eles parecessem mais reais utilizou inteligência artificial aos bonecos, sendo assim, o jogador pode digitar qualquer coisa, ao invés de utilizar respostas pré-prontas para responder, pode falar o que vier a mente. ”A inteligência artificial dos NPCs foi a peça chave para deixar o continente de Aran'natia mais vivo e envolvente. Cada NPC tem comportamentos específicos, o que faz com que o jogador se sinta imerso em um ambiente realista e desafiador. Isso cria oportunidades para recrutar NPCs, iniciar duelos, espalhar rumores e muito mais”.



Kaio ainda comentou que já tem recebido mensagens de outros desenvolvedores a respeito de games que também abordam a temática do folclore nacional: “Desde que comecei a divulgar o Lendas, outros desenvolvedores já entraram em contato comigo para compartilhar projetos que estão trabalhando, também inspirados pelo folclore brasileiro. Acredito que, com o lançamento do Lendas, mais criadores irão enxergar o potencial desse tema”.

Agora no fim do ano, Lendas foi convidado a participar do próximo Steam Next Fest, um evento dentro da maior loja digital de jogos que serve para dar holofote para jogos independentes que serão lançados em breve, liberando demonstrações e pedindo para que tenha gostado, adicionar o jogo a lista de desejos, já que assim o algoritmo melhora o posicionamento e a recomendação do jogo. Kaio ficou muito feliz com convite e vê o evento como uma grande oportunidade.

“Participar do Steam Next Fest em fevereiro de 2025, vai ser uma grande oportunidade para Lendas. Isso significa colocar o jogo na frente de um público maior, incluindo publishers, criadores de conteúdo e, claro, os jogadores. É um momento decisivo, porque pode ajudar a trazer visibilidade e impulsionar o desenvolvimento, além de ser uma chance para obter feedback direto da comunidade”.



Lendas terá uma demonstração disponível no Steam Next Fest 2025, que acontecerá em fevereiro do ano que vem e a previsão de que o jogo entre em Early Acess no Steam ainda no primeiro semestre de 2025.