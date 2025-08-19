Mega-Sena: veja o resultado desta terça; prêmio é de R$ 63 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta terça-feira (19/8), cinco loterias: os concursos 2903 da Mega-Sena; o 3473 da Lotofácil; o 6804 da Quina; o 2283 da Timemania e o 1104 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 63 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 20-24-27-46-50-54.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,8 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06-47-50-54-58.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 600 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 04-09-11-12-14-18-23. O mês da sorte é 01-janeiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 16,5 milhões apresentou o seguinte resultado: 15-18-41-46-53-55-61. O time do coração é o 01 - ABC (RN).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 4 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-06-07-09-12-13-14-17-18-19-23-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil