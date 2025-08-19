Cantora é espancada pelo parceiro musical na frente dos filhos

Byanca denunciou ter sido espancada diante dos filhos; parceiro foi preso em flagrante e teve prisão convertida em preventiva - (crédito: TV Anhanguera / Divulgação/GCM)

Byanca, da dupla com Benício, denunciou ter sido vítima de espancamento pelo parceiro musical em Goiânia. Segundo a artista, a agressão ocorreu após ela informar que não queria mais manter um relacionamento amoroso com ele.

Em entrevista à TV Anhanguera, Byanca relatou o início da violência: “Ele falou que a gente ia conversar para reconciliar, e eu falei que não queria conversa com ele. Ele começou a alterar a voz, colocar o dedo no meu rosto, me xingando de tudo quanto é nome”.

O episódio ocorreu no domingo (17/8), dentro da residência da cantora no Setor Urias Magalhães. Ela narrou que tentou pedir ajuda a um amigo do suspeito, mas ele tomou o celular e pisou no aparelho antes de iniciar a agressão física. “Na frente dos meus filhos, me socando, me chutou na cabeça, falou que ia me matar. Falou que ia pegar a arma e ia matar meus filhos”, disse.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi chamada por um motociclista que presenciou a agressão e indicou o endereço. Ao chegar, os agentes encontraram a casa vazia, mas com marcas de sangue no interior. Segundo a GCM, a testemunha informou que havia um homem “matando” uma mulher. Um ciclista relatou ter visto o agressor correndo nas proximidades.

Durante a abordagem, o cantor não ofereceu resistência e foi preso em flagrante. A delegada Caroline Matos afirmou que ele permaneceu em silêncio durante o depoimento. Posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

As autoridades encontraram Byanca na Praça do Violeiro, “apresentando grandes ferimentos e relatando desconfiança em relação aos policiais, alegando que iriam matá-la, devido uma alegação do autor que afirmou à vítima que seus amigos policiais daria fim na vítima.” Ela foi conduzida a um hospital após se acalmar.

Questionada sobre os filhos, a vítima informou que os havia escondido em um terreno baldio próximo, conforme a GCM. As duas crianças foram localizadas pela VTR 4032 no local indicado, e ficaram aos cuidados da irmã da vítima.

Na audiência, foi destacado que o cantor já tinha registro por crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher. Atendendo ao pedido da vítima, a Justiça determinou medidas protetivas de urgência: o suspeito não poderá se aproximar a menos de 300m de Byanca nem manter qualquer contato por telefone, mensagem ou redes sociais.

A Defensoria Pública de Goiás informou que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal de garantir a defesa de pessoas sem condições de pagar advogado particular, e que não comentará o caso. A instituição destacou que o processo criminal será iniciado e o acusado terá prazo para constituir sua defesa.

