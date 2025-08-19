Influenciadoras são condenadas a 12 anos de prisão por racismo contra crianças

As influenciadoras presentearam crianças negras com bananas e um macaco de pelúcia. - (crédito: Reprodução / Instagram)

As influenciadoras digitais Kerollen Vitória Cunha Ferreira e Nancy Gonçalves Cunha Ferreira foram condenadas a 12 anos de prisão por racismo contra duas crianças. O crime ocorreu em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em junho de 2023.

As duas mulheres são mãe e filha e cometeram o crime durante a gravação de um vídeo para as redes sociais. No episódio, elas davam "presentes" para os participantes da gravação, e escolheram fazer a ação com duas crianças negras, de 9 e 10 anos de idade. Como "prêmio" pela participação, elas ganharam um macaco de pelúcia e bananas.

Publicada na última segunda-feira (18/8), a sentença determinou o cumprimento de pena em regime fechado pelas duas mulheres. Elas terão que pagar o podem ter a privação de liberdade substituída por restrição de direitos. Será preciso, ainda, pagar R$ 20 mil para cada uma das crianças como indenização.

Responsável por tomar a decisão, a juíza Simone de Faria Ferraz ressaltou que as influenciadoras monetizaram a dor das vítimas no momento em que publicaram o conteúdo na internet. Ela também afirmou que os afetados poderão "nunca se curar das ofensas".

O Correio tentou contato com a defesa das influenciadoras através da conta da dupla no Instagram. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.