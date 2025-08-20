Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (20/8), seis loterias: os concursos 6805 da Quina; o 2849 da Dupla Sena; o 3474 da Lotofácil; o 278 da +Milionária; o 2812 da Lotomania e o 735 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 145 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 04-18-36-38-45-49. Os trevos sorteados foram: 3-2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 05-13-18-34-35-50 no primeiro sorteio; 28-35-36-40-43-44 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 3,9 milhões para o primeiro sorteio, e R$ 80,4 mil para o segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 7,5 milhões, teve os seguintes números sorteados: 06-16-18-26-73.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



Lotomania



Com prêmio previsto de R$ 550 mil, a Lotomania apresentou os seguintes números: 02-06-07-17-20-22-25-32-37-43-49-55-58-71-74-79-81-83-87-95.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania



Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 150 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 7

Coluna 2: 3

Coluna 3: 0

Coluna 4: 3

Coluna 5: 2

Coluna 6: 2

Coluna 7: 8

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-04-06-08-09-10-12-13-14-15-18-19-20-21-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil