Vídeo mostra momento em que Porsche de Gato Preto avança sinal e causa acidente

Câmera da prefeitura de São Paulo registrou o momento em que o Porsche conversível com os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda avança o sinal vermelho e atinge outro carro, na manhã desta quarta-feira (20/8), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo.

O veículo, que trafegava em alta velocidade, é visto pelo equipamento do programa Smart Sampa atingindo uma Hyundai HB20 e um poste de semáforo, logo depois. O influenciador Gato Preto chegou a ser detido, mas foi liberado depois. Veja o vídeo:

Uma testemunha afirma que após o acidente, assessores do casal retiraram os dois do local, evitando que a Polícia realizasse o teste do bafômetro no motorista. O Porsche conversível ficou totalmente destruído.

Bia Miranda utilizou as redes sociais para comentar o acidente e afirmar que vai arcar com os prejuízos do motorista da HB20. “A gente arca com a responsabilidade. Lógico que ele não vai ficar sem. Mesmo se ele estiver errado ou certo”, declara a ex-fazenda.

O filho do motorista da Hyundai sofreu ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro Alvorada, em Moema. “Quero saber se tem câmera de segurança. Pedir desculpas para o senhorzinho, filho dele, se a gente estava errado. Não vi nada, não vi sinal vermelho, não vi sinal verde. Eu estava mexendo no celular. Só vi o baque”, relata Bia.

O casal de influenciadores já havia se envolvido em outra polêmica recente ao serem alvo da Operação Desfortuna, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, contra um esquema ilegal do jogo de azar conhecido como “Jogo do Tigrinho”.



