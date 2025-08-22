Exame para residência médica bate novo recorde de inscritos

As mudanças de 2025 aumentaram o interesse pelo certame. Neste ano, o Enare será constituído por única etapa obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório - (crédito: Governo Federal )

A 6ª edição Exame Nacional de Residência (Enare) bateu novo recorde no número de inscritos, totalizando 138.974 candidatos. Esse número ficou 56% acima do registrado em 2024, quando foram contabilizadas pouco mais de 89 mil inscrições, de acordo com dados da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). O total de inscritos no ano passado foi 30,4% superior ao de 2023.

Neste ano, o Enare oferece 11.388 vagas de residências de 237 instituições participantes — alta de 28% em relação à oferta da última edição, de acordo com a assessoria da estatal ligada ao Ministério da Educação (MEC) e que administra 45 hospitais universitários federais. Ao todo, são 7.060 vagas de residências médicas, das quais 153 para a reserva militar, 3.547 de residências multiprofissionais na área da saúde e 781 para uniprofissionais.

As mudanças de 2025 aumentaram o interesse pelo certame. Neste ano, o Enare será constituído por única etapa obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório — exame escrito (prova objetiva), que corresponderá a 100% da nota final. O certame passa, a partir deste ano, a ser integrado ao Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que será realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em parceria com a Ebserh.

Lançado em abril, o Enamed é um exame obrigatório para todos os estudantes de medicina concluintes do curso, que poderão optar por utilizar o resultado no Enare para os programas de residência médica de acesso direto. Médicos formados, interessados em concorrer às vagas de acesso direto no Enare, também podem fazer o Enamed. De acordo com dados do MEC, na primeira edição o Enamed recebeu 96.635 mil inscrições.

"Mais de 80 mil candidatos farão as provas de residência médica de acesso direto, via Enamed. Estratégia de avaliação da qualidade da formação médica no país que se potencializa com o Enare", afirmou o presidente da Ebserh, Arthur Chioro.



