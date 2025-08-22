Conheça castelos brasileiros que impressionam pela arquitetura e história

O Brasil, com uma história marcada por impérios e repúblicas, também esconde um legado de castelos que parecem ter saído de contos de fadas. Eles contam histórias de famílias, nobreza e a paixão pela arte e a arquitetura desses castelos. Confira alguns deles:

Castelo de Batel - Curitiba (PR)

Castelo Batel (foto: Reprodução/Castelo Batel Eventos)

Construído na parte nobre de Curitiba, o Castelo de Batel foi inspirado nos castelos franceses do Loire. Foi idealizado pelo cafeicultor Luiz Guimarães e concluído em 1928.

Hoje, ele é um importante centro de eventos. Durante o Natal, o castelo se transforma em um dos pontos turísticos mais procurados da cidade, por ter uma decoração deslumbrante que atrai visitantes de todo o Brasil.

Castelo de Itaipava - Petrópolis (RJ)

Castelo Itaipava (foto: Reprodução/Castelo Itaipava)

Localizado em Petrópolis, o Castelo de Itaipava é a reprodução de um castelo renascentista, construído com materiais importados da Europa. Conhecido como "castelo do Barão" em tempos passados, ele hoje é um luxuoso hotel que já serviu de cenário para filmes e novelas.

Castelo da Ilha do Fiscal - Rio de Janeiro (RJ)

Castelo Ilha do Fiscal (foto: Marinha do Brasil/GOV)

Na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, o castelo se destaca pela importância histórica. Construído por ordem de Dom Pedro II, ele tem um estilo gótico e foi o cenário da última grande festa do Império antes da Proclamação da República. A construção é testemunha de um dos momentos marcantes da história do Brasil.

Castelo de Pesqueira – Pesqueira (PE)

Castelo dos Torres em Pesqueira (foto: Castelo dos Torres em Pesqueira/Site)

Em Pernambuco, o Castelo de Pesqueira é uma verdadeira surpresa, planejado por um empresário local como uma ampliação da casa dele. O castelo é repleto de detalhes únicos, como gárgulas no exterior e lustres e obras de arte no interior. Embora não seja aberto ao público, a curiosa construção se tornou um ponto turístico de destaque na cidade.

Castelo da Villa Medieval – São José dos Campos (SP)

Castelo Vila Medieval (foto: Foto: Pedro Ricci)

Inspirado em fortalezas como as de Langeais e Monmouth, na Europa, o Castelo da Villa Medieval, em São José dos Campos, hoje abriga o Centro de Artes Suzana Laïs de Mendonça. O espaço, que realiza eventos culturais e artísticos, tem salas de música, conferência, dança e até um spa.

Castelo Mourisco – Rio de Janeiro (RJ)

Catelo Mourisco (foto: Foto: Peter Ilicciev)

Projetado por Oswaldo Cruz e inaugurado em 1918, é um dos edifícios mais importantes na área da ciência e saúde do Brasil. Sede da Fiocruz, a principal instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina, o castelo combina estilos mouriscos e europeus de forma impressionante.

Foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e por causa da sua relevância histórica e científica, é um candidato a Patrimônio Cultural da Humanidade, destacando sua importância histórica, cultural e científica.

Château Lacave – Caxias do Sul (RS)

Château Lacave (foto: Reprodução/Instagram/@joaopulita)

Em Caxias do Sul (RS), o Château Lacave é uma réplica de um mosteiro medieval espanhol do século XI. A construção, que começou em 1968, está situada em meio a uma floresta de araucárias e é um dos pontos turísticos mais visitados da região. O castelo funciona como uma vinícola, produzindo vinhos de alta qualidade, e está aberto para visitação.

Castelo Zé dos Montes – Sítio Novo (RN)

Castelo Zé dos Montes (foto: Reprodução/Instagram/@castelozedosmontes.oficial)

Uma construção singular no Agreste do Rio Grande do Norte, o Castelo Zé dos Montes foi erguido pelo próprio dono, Zé dos Montes. Com base em visões, ele construiu essa fortaleza que tem a arquitetura com traços europeus. O castelo é considerado um cartão-postal de Sítio Novo.

Castelo do Instituto Ricardo Brennand – Recife (PE)

Castelo do Instituto Ricardo Brennand (foto: Reprodução/Instagram/@institutorb)

No Recife, o Instituto Ricardo Brennand é uma instituição cultural de peso, já eleita duas vezes como o melhor museu da América do Sul pelo TripAdvisor. O complexo, em estilo, é uma construção contemporânea que remete aos antigos castelos europeus.

O local abriga elementos como uma ponte levadiça e um vasto acervo de obras de arte, incluindo uma versão ampliada da famosa escultura "O Pensador", de Rodin.

Castelo Furlani – Pederneiras (SP)

Castelo Furlani (foto: Reprodução/Castelo Furlani)

O Castelo Furlani, em Pederneiras, foi construído em 1911 por Fausto Furlani, um imigrante italiano que queria recriar a arquitetura de sua terra natal. Com portas de madeira maciça e uma ponte levadiça, a construção foi pensada com os mesmos padrões de segurança dos castelos medievais.

Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori


























