Jovem morre após sofrer reação alérgica em tomografia com contraste

Letícia Paul, 22 anos, morreu após sofrer um choque anafilático (reação alérgica grave) durante a realização de uma tomografia com contraste em um hospital de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Segundo o g1, a jovem chegou a ser entubada, mas não resistiu e morreu na quarta-feira (20/8). O corpo foi velado na quinta-feira (21/8) na Casa Mortuária Jardim Primavera, em Rio do Sul. Em seguida, foi levado ao Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú.

Tomografia com contraste é uma exame de imagem geralmente composto à base de iodo e que tem o objetivo de realçar áreas específicas do corpo.



O Hospital Regional Alto Vale, onde Letícia fez o exame, lamentou a morte da jovem e prestou solidariedade aos familiares. "Aproveitamos para reafirmar nosso compromisso com a ética, a transparência e a segurança assistencial, destacando que todos os procedimentos são conduzidos em conformidade com os protocolos clínicos recomendados", disse.



