Professor é preso suspeito de estuprar crianças de 4 anos em escola

Um professor da rede municipal de ensino de Patos de Minas foi preso nessa quinta-feira (21/8) no Bairro Jardim Esperança, acusado de estuprar uma criança de 4 anos. A polícia investiga outros casos de abuso sexual que teriam sido cometidos pelo suspeito, de 49 anos, que é professor de música. Ele negou os crimes ao ser detido.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A denúncia que levou à prisão partiu da mãe da vítima. Segundo ela, sua filha mudou o comportamento em relação à escola e apresentou uma vermelhidão na região íntima. A mãe levou a criança ao Hospital Regional para avaliação e a equipe médica constatou lesões na vagina. A menina iniciou um tratamento profilático com medicamentos.

Durante o atendimento, a criança ainda relatou que os abusos eram cometidos com a introdução de objetos, como lápis, em sua vagina. Ainda segundo a menina, ela era ameaçada para não contar sobre o crime.

Outros casos

A Polícia Civil investiga a suspeita de que o professor tenha cometido outros dois abusos. As vítimas seriam uma menina e um menino. Policiais militares conversaram com os pais das outras possíveis vítimas.

A mãe da menina relatou que há alguns dias a filha reclamou de dores e uma infecção urinária foi diagnosticada. A menina, contudo, não relatou abusos. Entretanto, uma avaliação posterior mostrou inchaço na região vaginal, o que pode ser indício de estupro.

O garoto, que também tem 4 anos, teria apresentado mudanças no comportamento, mas não houve relato de abusos ou sinais físicos.

Como foi a prisão?

O professor foi encontrado e preso no Centro de Patos de Minas. Em depoimento na Delegacia de Plantão, ele negou os crimes. O Conselho Tutelar está acompanhado a situação em apoio ou inquérito policial.

O servidor foi afastado do cargo de professor e a corregedoria do município apura as denúncias. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas repudiou os possíveis crimes. "Ressaltamos que serão adotadas todas as medidas administrativas cabíveis em relação ao servidor denunciado, assegurado o devido processo legal. Por se tratar de situação extremamente sensível, não serão divulgadas informações adicionais neste momento", terminou a nota.

