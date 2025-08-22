Enamed: Mais de 96 mil candidatos confirmam participação na primeira edição da prova

A decisão do Ministério da Educação (MEC) de criar uma prova única para avaliar os concluintes de Medicina e os candidatos às especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare) é apontada como um passo estratégico para fortalecer a qualidade da formação médica no Brasil.

A primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), marcada para 19 de outubro, já confirma a adesão de 96.635 participantes, de 105.320 inscrições realizadas. Entre eles, 39.839 são concluintes de Medicina inscritos via Enade, e 56.796 pertencem ao público externo. Comparado ao Enade 2023, que registrou 31.848 inscritos concluintes, houve um aumento de 25,9% na participação. Já nas inscrições para o Enare, o crescimento foi de 66,4%, passando de 48.149 inscritos em 2024 para 80.127 em 2025.

O exame será aplicado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 225 municípios, 9,8% a mais que em 2023, e apresenta um perfil predominantemente jovem: 50.009 participantes têm entre 25 e 29 anos, sendo 32.692 do público externo e 17.317 concluintes de Medicina. Mulheres são maioria, com 58.963 participantes, contra 37.672 homens.

O Enamed, que passará a ser realizado anualmente a partir de 2025, unifica as matrizes de referência do Enade e a prova objetiva de acesso direto do Enare. Os resultados impactam diretamente a regulação da formação médica e o Sistema Único de Saúde (SUS), além de qualificar o ingresso de novos médicos no mercado de trabalho.

A iniciativa busca fortalecer o engajamento dos estudantes, já que a nota do Enamed poderá ser usada nos processos de residência médica, além de superar limitações do Conceito Enade, permitindo avaliação baseada em padrões de desempenho esperados ao final da graduação. A periodicidade anual amplia a amostra de estudantes, reduz enviesamentos e contribui para políticas mais precisas de supervisão, financiamento e melhoria dos cursos.

Segundo o Inep, a prova terá 100 questões objetivas, distribuídas igualmente entre todas as áreas da Medicina, seguindo os critérios do Enade, as Diretrizes Curriculares Nacionais e normas legais vigentes. Inclui também o Questionário do Estudante e o Questionário Contextual, além do Questionário de Percepção de Prova.

A participação é obrigatória para concluintes de Medicina habilitados no Enade, contemplando habilidades em clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde coletiva e saúde mental. Interessados externos podem participar voluntariamente para utilizar os resultados no Enare, conforme Portaria MEC n.º 329/2025 e Edital n.º 03/2025 da Ebserh.