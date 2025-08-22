Ronaldo Caiado lidera aprovação entre governadores, segundo Genial/Quaest

O governador Ronaldo Caiado foi o mais bem avaliado entre os estados analisados pela pesquisa Genial/Quaest - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Ronaldo Caiado (União-GO) é o governador mais bem avaliado do país, com 88% de aprovação, conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quinta-feira (22/8). Apenas 9% dos entrevistados disseram desaprovar sua gestão, enquanto 3% não souberam responder. A pesquisa foi realizada em oito estados brasileiros.

Em abril, Caiado já registrava índices elevados, com 86% de aprovação. Agora, além da popularidade, o levantamento mostra que 73% dos eleitores acreditam que ele deve indicar um sucessor. O governador goiano também se projeta como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

Outros governadores também tiveram destaque na pesquisa. Ratinho Junior (PSD-PR) aparece em seguida, com 84% de aprovação. Depois, vêm Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), com 60%; Jerônimo Rodrigues (PT-BA), com 59%; e Romeu Zema (Novo-MG), com 55%.

No caso de Raquel Lyra (PSDB-PE), a aprovação está em 51%, mas a desaprovação chega a 45%. Situação parecida é a do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que tem 43% de aprovação e 41% de rejeição.

Sobre a possibilidade de reeleição, 56% dos entrevistados acreditam que Tarcísio de Freitas deve continuar no comando de São Paulo. Já Jerônimo Rodrigues aparece dividido: 48% defendem sua permanência, enquanto outros 48% são contra. Em Pernambuco, 54% acreditam que Raquel Lyra não merece ser reeleita.

A pesquisa ouviu 1.104 eleitores em diferentes estados: 57 municípios da Bahia, 52 de Goiás, 70 de Minas Gerais, 52 do Paraná, 52 de Pernambuco, 42 do Rio de Janeiro, 52 do Rio Grande do Sul e 78 de São Paulo. As entrevistas foram realizadas entre 13 e 17 de agosto, de forma presencial, com aplicação de questionários estruturados a eleitores a partir de 16 anos. O levantamento tem margem de confiança de 95%.