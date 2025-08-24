Em rara aparição, Paulo Maluf surge cortando o cabelo com cabeleireiro de Silvio Santos

Na última sexta-feira (22/8), o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, de 93 anos, fez uma rara aparição no perfil do cabeleireiro Jassa. Na publicação, Maluf aparece sorridente ao exibir o novo visual. A aparição chamou a atenção dos internautas, pois, desde que o mandato como deputado federal se encerrou em 2018, o político aposentado leva uma vida reservada e com poucas aparições públicas.
O cabeleireiro Jassa, natural da Paraíba, ganhou fama por ter sido o cabeleireiro do apresentador de televisão Silvio Santos por mais de quatro décadas.
Paulo Maluf
Paulo Maluf foi uma personalidade política, engenheiro e empreendedor do Brasil. Governador e prefeito de São Paulo em duas ocasiões, atuou como secretário de Transportes do estado, presidente da Caixa Econômica Federal e, por último, foi deputado federal. Também foi candidato à Presidência da República, em 1985 e 1989.
postado em 24/08/2025 10:06