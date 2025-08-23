Saiba quem é o homem que morreu atropelado nesta sexta-feira (22)

Mais conhecido como mineiro, Enio Barcelos tinha 60 anos - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Na noite dessa sexta-feira (22/8), Enio Barcelos, 60 anos, foi atropelado no Setor C Sul, em Taguatinga. Ele era dono do Restaurante São Miguel, muito famoso na região. A vítima foi atingida por um Siena preto, depois de tentar atravessar a rua. De acordo com populares, o impacto fez com que o proprietário do estabelecimento fosse jogado para o alto. “Foi uma cena aterrorizante”, disse uma das testemunhas. O motorista fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi localizado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o óbito foi constatado ainda no local. Logo em seguida, policiais militares do 2º Batalhão assumiram a preservação da cena até a chegada da perícia da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML) que, de imediato, realizou a remoção do corpo. Enio, mais conhecido como ‘mineiro’ pelos amigos das redondezas, era definido como um “cara tranquilo e sangue bom”.



Segundo um amigo e testemunha do acidente, o dono do restaurante não fazia mal a ninguém e não teve culpa alguma do ocorrido. “Foi uma pancada muito alta, ele foi arremessado para longe. Um homem amado e querido por todo mundo dessa rua, uma infelicidade muito grande. Isso, sobretudo, pelo condutor que, em alta velocidade, nem parou para prestar socorro. Ficamos tristes com isso”, finaliza.

Enio, que nasceu em Minas Gerais, será enterrado em Patos de Minas.

Veja o vídeo: