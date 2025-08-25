Supercentenária, mineira está entre as quatro pessoas mais velhas do mundo

A brasileira Izabel Rosa Pereira, 114 anos, é uma das quatro pessoas mais velhas do mundo - (crédito: Divulgação/LongeviQuest)

A brasileira Izabel Rosa Pereira, 114 anos, é uma das quatro pessoas do mundo. Natural de Caputira, em Minas Gerais, a supercentenária só fica atrás da britânica Ethel Caterham (116 anos), da francesa Marie-Rose Tessier (115) e da norte-americana Naomi Whitehead (114). Segundo o site LongeviQuest, a diferença de idade entre Naomi e Izabel é de apenas 17 dias.

Nascida em 13 de outubro de 1910, a mineira era filha de Manoel Pinto Moreira e Francisca Leocádia Moreira. Ela é a quarta de cinco irmãos. Izabel casou-se com Antônio José Pereira. Antônio, na época viúvo, já tinha três filhos. Juntos, Izabel e Antônio tiveram doze filhos.













Izabel passou a vida inteira em Caputira. Com o passar dos anos, a família adquiriu um terreno próprio, onde reside até hoje. Ela ficou viúva em 3 de abril de 2001. A supercentenária é avó de 30 netos, bisavó de 23 e tataravó de 8.

Segundo o LongeviQuest, Izabel gosta de comer bacon defumado e mingau de repolho com uma pitada de feijão. "Apesar da idade, ela se mantém lúcida e preocupada com as notícias sobre o estado atual do mundo. Para ocupar seu tempo, adorava receber familiares e amigos para conversar. Quando perguntada sobre o que considera mais importante no mundo, ela afirmou que é sua linda família", diz o site que mapeia as pessoas mais velhas do mundo.

