Gato de estimação é resgatado de prédio com apartamento em chamas

Incêndio começou em guarda-roupa e destruiu quarto em Poços de Caldas, no Sul de Minas

Um gato de estimação foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros durante o combate a um incêndio que atingiu um apartamento, em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado, nesse sábado (23/8). 

De acordo com o boletim de ocorrência, o fogo atingiu um imóvel no primeiro andar de um prédio de quatro pavimentos, no bairro Jardim Dr. Ottoni, e se espalhou rapidamente pelo quarto da residência.

Segundo a moradora, as chamas tiveram início no guarda-roupa. Quando os militares chegaram, encontraram o apartamento tomado por uma fumaça densa que saía pelas janelas. 

O prédio já havia sido evacuado e, aos militares, os moradores informaram que um gato permanecia em um dos apartamentos do segundo andar. 

Os bombeiros desligaram a energia elétrica do edifício e iniciaram o combate às chamas. Enquanto controlavam o incêndio, a equipe conseguiu localizar o animal, que foi retirado com segurança e entregue à tutora.

Foram utilizados cerca de 800 litros de água no combate e no rescaldo, até a extinção completa das chamas. O apartamento foi isolado, passou por perícia e a Defesa Civil interditou o imóvel, considerado sem condições de habitação.

Não houve registro de feridos, e o prédio não apresentou risco estrutural. 

Como evitar incêndios domésticos?

O Corpo de Bombeiros sugere que a população tome algumas medidas para evitar incêndios como este. Para isso, deve-se:

  • Fazer a manutenção periódica de instalações elétricas

  • Evitar sobrecarga de tomadas

  • Usar conscientemente velas e cigarros

  • Afastar materiais inflamáveis de fontes de calor e de crianças

  • Supervisionar constante de panelas no fogão

 

