Gato de estimação é resgatado de prédio com apartamento em chamas

Um gato de estimação foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros durante o combate a um incêndio que atingiu um apartamento, em Poços de Caldas (MG), no Sul do estado, nesse sábado (23/8).
De acordo com o boletim de ocorrência, o fogo atingiu um imóvel no primeiro andar de um prédio de quatro pavimentos, no bairro Jardim Dr. Ottoni, e se espalhou rapidamente pelo quarto da residência.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a moradora, as chamas tiveram início no guarda-roupa. Quando os militares chegaram, encontraram o apartamento tomado por uma fumaça densa que saía pelas janelas.
O prédio já havia sido evacuado e, aos militares, os moradores informaram que um gato permanecia em um dos apartamentos do segundo andar.
Os bombeiros desligaram a energia elétrica do edifício e iniciaram o combate às chamas. Enquanto controlavam o incêndio, a equipe conseguiu localizar o animal, que foi retirado com segurança e entregue à tutora.
Foram utilizados cerca de 800 litros de água no combate e no rescaldo, até a extinção completa das chamas. O apartamento foi isolado, passou por perícia e a Defesa Civil interditou o imóvel, considerado sem condições de habitação.
- Leia também: Mãe coloca câmera em casa e flagra estupro da filha de 10 anos
- Leia também: Policial é assassinado em delegacia; criminoso manteve mulher e criança reféns
Não houve registro de feridos, e o prédio não apresentou risco estrutural.
Como evitar incêndios domésticos?
O Corpo de Bombeiros sugere que a população tome algumas medidas para evitar incêndios como este. Para isso, deve-se:
-
Fazer a manutenção periódica de instalações elétricas
-
Evitar sobrecarga de tomadas
-
Usar conscientemente velas e cigarros
-
Afastar materiais inflamáveis de fontes de calor e de crianças
-
Supervisionar constante de panelas no fogão
Saiba Mais
- Brasil Em rara aparição, Paulo Maluf surge cortando o cabelo com cabeleireiro de Silvio Santos
- Brasil Mãe coloca câmera em casa e flagra estupro da filha de 10 anos
- Brasil Mega-Sena: veja o resultado deste sábado; prêmio é de R$ 28 milhões
- Brasil Mais de 100 armas, incluindo submetralhadora, são apreendidas no interior de SP
- Brasil Morre Miguel Proença, pianista e ex-presidente da Funarte, aos 86 anos
- Brasil Policial é assassinado em delegacia; criminoso manteve mulher e criança reféns