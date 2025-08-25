Suspeito de ameaçar o influenciador Felca é preso em Pernambuco

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta segunda-feira (25/8), em Pernambuco, um homem acusado de ameaçar o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. As intimidações teriam ocorrido após o criador de conteúdo denunciar casos de adultização de crianças e pedofilia nas redes sociais.
Veja momento da prisão
A informação foi compartilhada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (Progressistas), por meio de uma publicação nas redes sociais. Segundo Derrite, além das ameaças, o investigado também comercializava material infantil ilegal na internet.
As denúncias feitas por Felca resultaram na abertura de uma investigação que levou à prisão do influenciador Hytalo Santos e do marido. O caso é conduzido pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que acusa o suspeito de crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho infantil artístico irregular, todos ligados à produção e divulgação de conteúdos nas redes sociais.
No vídeo, Felca critica a "adultização" de crianças no ambiente digital, relacionando o tema à pedofilia. Ele aponta que a manipulação de algoritmos nas plataformas online favorece a exposição de menores, tornando-os alvos mais fáceis para criminosos.
Em entrevista recente a um podcast, o influenciador relatou que passou a receber ameaças após se posicionar publicamente contra casas de apostas online e denunciar a exploração de crianças na internet. Como medida de segurança, ele afirma que passou a circular com carro blindado e escolta particular.