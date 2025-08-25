Suspeito de ameaçar o influenciador Felca é preso em Pernambuco

A PCSP predeu um homem apontado como autor de ameaças contra o influenciador Felipe Bressanim Pereira, vulgo Felca, após ele denunciar casos de adultização e pedofilia nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram/@felca0)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, na manhã desta segunda-feira (25/8), em Pernambuco, um homem acusado de ameaçar o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca. As intimidações teriam ocorrido após o criador de conteúdo denunciar casos de adultização de crianças e pedofilia nas redes sociais.

Em nota, a corporação informou que foram cumpridos, em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco, "mandados de busca, apreensão e prisão temporária em investigação que apura crimes de ameaça, perseguição e associação criminosa praticados em ambiente virtual".

Ainda segundo a nota da PCSP, as diligências foram realizadas em dois endereços previamente identificados em Olinda (PE). "Em uma das residências, o investigado foi localizado e preso. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro indivíduo, que também foi conduzido à delegacia por estar em situação de flagrante delito, conforme previsto no artigo 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático)".

Durante a ação, foi encontrado um computador em uso, conforme relatou a polícia. As investigações prosseguem, visando à adoção das medidas legais cabíveis.

A informação foi compartilhada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (Progressistas), por meio de uma publicação nas redes sociais. Segundo Derrite, além das ameaças, o investigado também comercializava material infantil ilegal na internet.

As denúncias feitas por Felca resultaram na abertura de uma investigação que levou à prisão do influenciador Hytalo Santos e do marido. O caso é conduzido pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que acusa o suspeito de crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho infantil artístico irregular, todos ligados à produção e divulgação de conteúdos nas redes sociais.

No vídeo, Felca critica a "adultização" de crianças no ambiente digital, relacionando o tema à pedofilia. Ele aponta que a manipulação de algoritmos nas plataformas online favorece a exposição de menores, tornando-os alvos mais fáceis para criminosos.

Em entrevista recente a um podcast, o influenciador relatou que passou a receber ameaças após se posicionar publicamente contra casas de apostas online e denunciar a exploração de crianças na internet. Como medida de segurança, ele afirma que passou a circular com carro blindado e escolta particular.