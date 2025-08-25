Polícia prende homem envolvido na morte de três mulheres em Ilhéus

As três foram encontradas em 16 de agosto com marcas de ferimentos por arma branca no corpo - (crédito: Reprodução/Instagram/@appisindicato)

Quase 10 dias após três mulheres serem encontradas mortas em área de vegetação em Ilhéus (BA), a polícia prendeu um dos suspeitos de envolvimento no crime na manhã desta segunda-feira (25/8). Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), o homem confessou o crime. Não há informações sobre a identidade e a motivação do crime.

Leia também: O que se sabe sobre a morte de professoras e jovem na Bahia

De acordo com apuração da TV Bahia, o suspeito foi detido por outro crime não especificado e confessou o envolvimento no assassinato durante audiência de custódia.

As vítimas, identificadas como Alexsandra Suzart e Maria Helena Bastos, professoras da rede municipal, e Mariana Silva, 20 anos, filha de Maria Helena, foram encontradas em 16 de agosto com marcas de ferimentos por arma branca pelo corpo. Elas tinham desaparecido no dia anterior, quando saíram para passear com o cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo aos corpos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia informou que interrogou e realizou exames periciais de quatro suspeitos no domingo (24/8). Não há informações se o detido estava entre os interrogados.

O Correio entrou em contato com a PCBA para mais informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.