O que se sabe sobre a morte de professoras e jovem na Bahia

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Suzart e Maria Helena Bastos, que são professoras da rede municipal, além de Mariana Silva, filha de Maria Helena - (crédito: Reprodução/Instagram/@appisindicato)

Três mulheres foram encontradas mortas em uma área de vegetação na orla de Ilhéus, na Bahia, no sábado (16/8). Elas tinham ferimentos de faca pelo corpo. As vítimas foram vistas pela última vez na sexta-feira (15/8), quando saíram para passear com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.

Quem eram as vítimas?

As vítimas foram identificadas como Alexsandra Suzart e Maria Helena Bastos, que são professoras da rede municipal, além de Mariana Silva, 20 anos, filha de Maria Helena.

A Prefeitura de Ilhéus decretou luto oficial de três dias e prestou solidariedade aos familiares e amigos das três mulheres.

Leia também: Corredor tem perna amputada após ser atropelado por homem embriagado

A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus também decretou luto de três dias e disse que o ato de violência que tirou a vida de Alexsandra, Maria Helena e Mariana choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar.

Como está a investigação?

O Núcleo de Homicídios de Ilhéus está realizando oitivas e diligências investigativas para identificar a autoria e motivação do triplo homicídio.

A família já tinha registrado ocorrência do desaparecimento na Delegacia Territorial de Ilhéus e diligências estavam em curso para localizar as vítimas.

Leia também: Justiça mantém Hytalo Santos e marido presos em São Paulo

Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e serão analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação da autoria. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica foram expedidas e material genético das vítimas foram coletados para exames periciais.



Veja a nota da Polícia Civil da Bahia:

O Núcleo de Homicídios de Ilhéus está realizando oitivas e diligências investigativas para identificar a autoria e motivação do triplo homicídio que teve como vítimas Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, e a amiga Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, cujos corpos foram localizados em um matagal na Praia do Sul, na tarde de sábado (16), com ferimentos provocados por arma branca.

As três mulheres foram vistas pela última vez na tarde de sexta-feira (15), quando saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos. A família já tinha registrado ocorrência do desaparecimento na Delegacia Territorial de Ilhéus e diligências estavam em curso para localizar as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e serão analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação da autoria. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e material genético das vítimas foram coletados para exames periciais.

Veja a nota da Prefeitura de Ilhéus na íntegra:

A Prefeitura de Ilhéus decretou luto oficial de três dias em razão do falecimento das servidoras públicas municipais Alexsandra O. Suzart e Maria Helena N. Bastos, além de Mariana B. Silva, filha de Maria Helena. O decreto n.º 821, de 16 de agosto de 2025, foi publicado neste sábado (16), pelo prefeito Valderico Junior.

O documento reconhece os relevantes serviços prestados por Alexsandra Suzart e Maria Helena Bastos ao município, destacando o compromisso e a dedicação que ambas demonstraram ao longo dos anos em prol da população ilheense.

Durante o período de luto, as bandeiras do Município, do Estado e do Brasil devem ser hasteadas a meio mastro em todas as repartições públicas municipais, em sinal de respeito e pesar.

A Prefeitura de Ilhéus manifesta solidariedade aos familiares e amigos das servidoras e de Mariana B. Silva neste momento de dor.

Veja a nota da Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus na íntegra:

APPI decreta luto de três dias pela morte de educadoras

A APPI/APLB manifesta seu mais profundo pesar pela perda brutal das professoras da rede municipal de ensino, Alexandra Suzart e Maria Helena Bastos, e a filha de Maria Helena, Mariana Silva, ocorrida na zona sul de Ilhéus. Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar. O sindicato decreta luto de três dias pela morte das educadoras.

Neste momento de dor, o sindicato se solidariza com os familiares, colegas e amigos das vítimas, colocando-se inteiramente à disposição para qualquer apoio necessário.

Reafirmamos nosso compromisso com a busca por justiça. Estaremos presentes cobrando das autoridades competentes, celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular