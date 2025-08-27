Fraude contra Caixa Econômica com prejuízo de R$ 57 milhões é alvo da PF

Esquema utilizava procurações públicas falsas lavradas em cartório, que eram usadas para habilitar os fraudadores a realizar os saques dos valores - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (27/8), a Operação Predatorius II, com o objetivo de aprofundar investigações sobre fraude em levantamentos de precatórios judiciais no Distrito Federal e em São Paulo.

As apurações tiveram início após comunicação da área de segurança da Caixa Econômica Federal, que resultou na prisão em flagrante, em 2024, de um advogado e de um sacador no momento em que tentavam realizar o saque de um precatório de R$ 57 milhões, utilizando procuração falsa.

Nesta fase, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva e foi determinado o bloqueio judicial de R$ 57 milhões dos investigados.

Segundo as investigações, o esquema utilizava procurações públicas falsas lavradas em cartório, que eram usadas para habilitar os fraudadores a realizar os saques dos valores.

Em nota enviada ao Correio, a Caixa informou que, "alinhada ao compromisso com a segurança e a transparência, mantém colaboração ativa com os órgãos de segurança pública e autoridades competentes, contribuindo de forma efetiva para a prevenção e repressão de práticas ilícitas que possam comprometer o sistema financeiro e a confiança dos clientes".

"A atuação da Caixa nesses casos é conduzida com total sigilo, garantindo a proteção das informações envolvidas e a preservação da integridade dos processos", citou a instituição.

