A "fórmula" que atraiu 20 mil pessoas para academia em Fortaleza

Na modalidade catraca livre — entrada liberada para quem desejasse entrar entre as 20h e as 22h —, o evento de pré-inauguração da academia Iron Berg, em Fortaleza, atraiu mais de 20 mil pessoas na noite de quarta-feira (27/8).

O evento contou com o treino assistido do fisiculturista Eduardo Correa, oito vezes finalista do concurso Mr. Olympia. A 8ª unidade da rede de academias foi aberta no Brasil na capital cearense, no Salinas Shopping, segundo o jornal Diario do Nordeste.

Autointitulada como a maior rede de academias do Brasil, a Iron Berg conta com o jogador Neymar, do Santos, como sócio. O atleta comprou a rede em fevereiro de 2025. A unidade de Fortaleza tem uma área de 10 mil metros quadrados e capacidade para 500 aparelhos, conforme o portal Repórter Ceará.

Entre os internautas, as opiniões divergiram entre a comemoração de uma geração empolgada com a saúde e a desaprovação da hiperexposição on-line. “Eu particularmente acho f*da, a gente vem de uma geração que estava tendendo a ser idiota e começar beber e usar droga cedo e agora ver uma galera que está curtindo e acompanhando gente que faz algo benéfico a saúde”, comentou um usuário do X (antigo Twitter).

“Acho que esse evento todo foi coisa do IBGE para saber quantos desocupados têm em Fortaleza”, rebateu outro. “Meu personal foi e postou foto lá dentro, não tinha ninguém treinando, estava extremamente lotado de enzos e estavam todos só tirando foto e fazendo stories”, disse um terceiro.

De acordo com o site oficial da Iron Berg, o diferencial da academia é oferecer equipamentos importados de estrutura de ponta e “liberdade total para treinar onde e quando quiser.” Os planos mensais variam de R$ 700 (mensal), R$ 499 (6 meses) e R$ 389 (12 meses), sendo que a aula avulsa custa R$ 100.

O Correio procurou a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP CE) para informações de intervenções policiais durante o evento e aguarda retorno.

