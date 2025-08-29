Quem são os bilionários brasileiros com menos de 30 anos segundo a Forbes

Lívia Voigt, Pedro Franceschi e Dora Voigt estão entre os jovens bilionários do Brasil - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A nova edição da lista da Forbes Brasil, divulgada nesta quinta-feira (28/8), revelou que o país tem 27 bilionários com menos de 30 anos. Embora o número seja expressivo, os dados mostram que a maior parte dessas fortunas foi herdada, com raríssimas exceções de quem construiu patrimônio a partir de novos negócios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O caso de destaque é o de Pedro Franceschi, de 28 anos, fundador da fintech Brex, avaliado em R$ 3,3 bilhões. Ao lado de Henrique Dubugras, Franceschi levantou US$ 300 milhões em 2022 e transformou a startup em uma das principais soluções de gestão financeira para empresas de crescimento acelerado.

Leia também: Forbes divulga lista de influenciadores mais ricos do mundo

Entre os herdeiros, destaca-se a família Voigt, ligada à multinacional catarinense WEG. Dos dez jovens bilionários brasileiros, sete têm participação na companhia, que hoje é referência global em motores elétricos, automação e energia.

Os 10 jovens bilionários do Brasil em 2025

Amelie Voigt Trejes — 20 anos | R$ 3,4 bilhões | WEG

Lívia Voigt — 20 anos | R$ 6,6 bilhões | WEG

Felipe Voigt Trejes — 23 anos | R$ 3,6 bilhões | WEG

Pedro Voigt Trejes — 23 anos | R$ 3,6 bilhões | WEG

Helena Marina da Silva Petry — 23 anos | R$ 1,9 bilhão | WEG

Ana Flávia da Silva Petry — 26 anos | R$ 1,9 bilhão | WEG

Dora Voigt de Assis — 27 anos | R$ 6,6 bilhões | WEG

Pedro Franceschi — 28 anos | R$ 3,3 bilhões | Brex

Izabela Henriques Feffer — 28 anos | R$ 2,3 bilhões | Grupo Suzano

Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — 29 anos | R$ 29,3 bilhões | AB InBev / 3G Capital

O topo da lista geral de bilionários

No ranking geral, Eduardo Saverin segue como o brasileiro mais rico, com uma fortuna de R$ 227 bilhões. O cofundador do Facebook é seguido por Vicky Safra, herdeira do Banco Safra, que acumula R$ 120,5 bilhões.

Leia também: Confira as celebridades femininas mais ricas dos EUA em 2025 segundo a Forbes

Além da presença dos jovens herdeiros, a lista reforça o peso dos grandes conglomerados empresariais e familiares na economia nacional. Setores como bebidas, bancos, mineração e cosméticos continuam a concentrar algumas das maiores fortunas do país.

Entre os nomes mais influentes estão:

Jorge Paulo Lemann — R$ 88 bilhões | Setor: bebidas (AB InBev / 3G Capital)

André Esteves — R$ 51 bilhões | Setor: financeiro (BTG Pactual)

Fernando Roberto Moreira Salles — R$ 40,2 bilhões | Setor: bancário e mineração (Itaú Unibanco/CBMM)

Carlos Alberto Sicupira — R$ 39,1 bilhões | Setor: bebidas (AB InBev / 3G Capital)

Pedro Moreira Salles — R$ 38 bilhões | Setor: bancário e mineração (Itaú Unibanco / CBMM)

Miguel Krigsner — R$ 34,2 bilhões | Setor: cosméticos (O Boticário)

Leia também: Forbes elege as mulheres mais poderosas do mundo; Brasil está na lista

O levantamento de 2025 da Forbes identificou 300 bilionários no Brasil, sendo 240 homens e 60 mulheres, com um patrimônio somado que ultrapassa R$ 2 trilhões.