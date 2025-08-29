Quem são os bilionários brasileiros com menos de 30 anos segundo a Forbes

A nova edição da lista da Forbes Brasil, divulgada nesta quinta-feira (28/8), revelou que o país tem 27 bilionários com menos de 30 anos. Embora o número seja expressivo, os dados mostram que a maior parte dessas fortunas foi herdada, com raríssimas exceções de quem construiu patrimônio a partir de novos negócios.
O caso de destaque é o de Pedro Franceschi, de 28 anos, fundador da fintech Brex, avaliado em R$ 3,3 bilhões. Ao lado de Henrique Dubugras, Franceschi levantou US$ 300 milhões em 2022 e transformou a startup em uma das principais soluções de gestão financeira para empresas de crescimento acelerado.
Entre os herdeiros, destaca-se a família Voigt, ligada à multinacional catarinense WEG. Dos dez jovens bilionários brasileiros, sete têm participação na companhia, que hoje é referência global em motores elétricos, automação e energia.
Os 10 jovens bilionários do Brasil em 2025
Amelie Voigt Trejes — 20 anos | R$ 3,4 bilhões | WEG
Lívia Voigt — 20 anos | R$ 6,6 bilhões | WEG
Felipe Voigt Trejes — 23 anos | R$ 3,6 bilhões | WEG
Pedro Voigt Trejes — 23 anos | R$ 3,6 bilhões | WEG
Helena Marina da Silva Petry — 23 anos | R$ 1,9 bilhão | WEG
Ana Flávia da Silva Petry — 26 anos | R$ 1,9 bilhão | WEG
Dora Voigt de Assis — 27 anos | R$ 6,6 bilhões | WEG
Pedro Franceschi — 28 anos | R$ 3,3 bilhões | Brex
Izabela Henriques Feffer — 28 anos | R$ 2,3 bilhões | Grupo Suzano
Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — 29 anos | R$ 29,3 bilhões | AB InBev / 3G Capital
O topo da lista geral de bilionários
No ranking geral, Eduardo Saverin segue como o brasileiro mais rico, com uma fortuna de R$ 227 bilhões. O cofundador do Facebook é seguido por Vicky Safra, herdeira do Banco Safra, que acumula R$ 120,5 bilhões.
Além da presença dos jovens herdeiros, a lista reforça o peso dos grandes conglomerados empresariais e familiares na economia nacional. Setores como bebidas, bancos, mineração e cosméticos continuam a concentrar algumas das maiores fortunas do país.
Entre os nomes mais influentes estão:
Jorge Paulo Lemann — R$ 88 bilhões | Setor: bebidas (AB InBev / 3G Capital)
André Esteves — R$ 51 bilhões | Setor: financeiro (BTG Pactual)
Fernando Roberto Moreira Salles — R$ 40,2 bilhões | Setor: bancário e mineração (Itaú Unibanco/CBMM)
Carlos Alberto Sicupira — R$ 39,1 bilhões | Setor: bebidas (AB InBev / 3G Capital)
Pedro Moreira Salles — R$ 38 bilhões | Setor: bancário e mineração (Itaú Unibanco / CBMM)
Miguel Krigsner — R$ 34,2 bilhões | Setor: cosméticos (O Boticário)
O levantamento de 2025 da Forbes identificou 300 bilionários no Brasil, sendo 240 homens e 60 mulheres, com um patrimônio somado que ultrapassa R$ 2 trilhões.
